Anticipazioni Amici 20, quando, concorrenti e professori: la nuova edizione

Amici 20 anticipazioni, quando vedremo la nuova edizione del talent show di Canale 5

Le anticipazioni sulla prossima edizione di Amici 20 non sono ufficiali. Precisiamolo. Quanto stiamo per scrivere tuttavia non è impensabile perché parliamo di indiscrezioni raccolte nel corso delle puntate e che hanno una certa verosimiglianza. Iniziamo subito dalla possibile messa in onda: se l’emergenza del Coronavirus dovesse terminare nei tempi previsti non dovrebbero esserci problemi con i palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva: questo significa che Amici 2020 inizierà regolarmente l’anno prossimo dopo i casting; non possiamo dirvi quando però perché le strategie del Biscione sono state diverse di anno in anno, e lo avete visto benissimo con questo Serale che è partito prima e terminerà a fine maggio con Amici All Star.

Anticipazioni Amici 20, i possibili concorrenti della prossima edizione

Le altre news riguardano i concorrenti di Amici 20, sui quali possiamo darvi qualche informazione in più, visto quanto abbiamo scoperto in questi giorni:

Miguel Chavez ha intenzione di ripresentarsi stando a un commento a un post di Timor Steffens;

ha intenzione di ripresentarsi stando a un commento a un post di Timor Steffens; Federico Milan dovrebbe ritornare nella prossima edizione, come si percepisce da un post pubblicato su Instagram;

dovrebbe ritornare nella prossima edizione, come si percepisce da un post pubblicato su Instagram; Rudy Zerbi sembra aver trovato un concorrente molto interessante che potrebbe presentarsi proprio ad Amici 2020.

Non abbiamo informazioni sulle materie invece: ritorneranno senz’altro il canto e il ballo ma non è detto che saranno le discipline esclusive della prossima edizione. Ricordiamo che si tratta della ventesima e che quindi Maria potrebbe pensare a qualcosa di diverso e più avvincente.

News Amici 20, nel cast dei professori anche Alessandra Celentano e Timor Steffens? Il gossip

Le ultime indiscrezioni riguardano gli insegnanti: qualcuno crede che Alessandra Celentano e Timor Steffens non saranno scelti nuovamente da Maria per via degli screzi avuti in finale ma ne dubitiamo altamente. La De Filippi non ha motivo di dubitare della professionalità dei due maestri e sarebbe davvero ingiusto sostituirli per questioni del genere; non che lei abbia intenzione di farlo – lei stessa ha sottolineato di avere un buon rapporto con la Celentano nonostante tutto – ma è meglio precisarlo, visto il gossip imperante in rete.