Amici Miguel torna, il ballerino scrive a Timor: nuova edizione con sorpresa

Miguel Chavez ad Amici 20, si accendono le speranze sul ballerino

Miguel Chavez è stato uno dei ballerini più amati dell’edizione scorsa di Amici di Maria De Filippi e sembrava destinato a vincere quest’edizione come fece Andreas Muller; così però non è stato perché il ballerino non si è presentato ai casting di Amici 2019/2020 e questo gli ha impedito di completare il percorso lasciato a metà l’anno prima. Un vero peccato, soprattutto se pensate che almeno fino a prova contraria è stato Miguel a volersi prendere del tempo e a non accettare per quest’anno l’invito di Maria De Filippi a ripresentarsi. E come lui, anche Federica Marinari e Federico Milan, quest’ultimo divenuto amico stretto di Miguel dopo l’eliminazione. Oggi sembrano esserci delle importanti novità.

Amici, Miguel scrive a Timor Steffens: un messaggio che lascia spazio a pochi dubbi

Non possiamo darvene la certezza assoluta perché il messaggio di Miguel a cui facciamo riferimento potrebbe riferirsi anche ad altro; il punto è che la nostra ipotesi non può essere esclusa in alcun modo, viste le parole che il ballerino di Amici ha scritto sotto a un post pubblicato da Timor Steffens: questi infatti scriveva Work hard, stay humble ‘Lavorate duro, siate umili’, forse una frecciatina a Nicolai Gorodiskii dopo gli ultimi avvenimenti, e Miguel rispondeva con un ambiguo “Always! Voglio finire quello che ho lasciato a metà”. A cosa si è voluto riferire Miguel? E perché lo ha scritto proprio sotto a un post di Timor che è un insegnante di Amici sulla cui riconferma abbiamo davvero pochissimi dubbi?

Miguel ad Amici, gli altri indizi sul ritorno nel talent show di Canale 5

Tante le domande e altrettante le possibili risposte sebbene siamo estremamente convinti della nostra ipotesi; anche perché il commento di Miguel ha scatenato i fan, i quali hanno iniziato a tempestarlo di domande proprio sul suo ritorno nel talent show l’anno prossimo. E non è finita qui: proprio sotto al post che vedete qui di seguito una ragazza scrive a Miguel “Che bravo… Andassi adesso ad Amici spaccheresti” e lui risponde con un volutamente ambiguo “Già, vediamo che accadrà in futuro”. Miguel è un ragazzo davvero umile, una persona rispettosa e un gran lavoratore: niente a che vedere con la quasi totalità dei ballerini di quest’anno, perciò saremmo felicissimi di vedere i suoi sogni realizzati. Torna, Miguel! Ti aspettiamo tutti!