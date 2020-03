Anticipazioni Amici, anche Federico torna? Ricordi, frecciatina e rivincita

Amici anticipazioni, il ricordo di Federico Milan sul Serale della sua edizione

Le anticipazioni questa volta riguardano la prossima edizione di Amici, quindi la 21esima, e non questa, ormai giunta alla finale tra una polemica e l’altra. E il protagonista indiscusso di queste news è un volto noto: parliamo del ballerino Federico Milan che – come ricorderete senz’altro – l’anno scorso non riuscì ad entrare al Serale e fu bloccato assieme a Federica Marinari e Miguel Chavez. Federico ha scritto un lungo post su Instagram in cui parla prima della sua edizione e di quei momenti, poi dell’eliminazione, infine di un probabile ritorno. “Un anno fa – queste le sue parole – mi esibivo con questa coreografia nello studio di Amici […] Ogni momento vissuto negli studi l’ho sempre vissuto come un regalo enorme, come lo è stato ballare questo pezzo di Veronica Peparini. La settimana dopo – ha ricordato Milan – l’ultima maglia del serale venne assegnata e così dovetti lasciare il programma. Mi ricordo ancora il momento in cui realizzi […] che […] tutti gli sforzi […] non ti hanno comunque salvato”. Nel passaggio successivo Federico lancia una chiara frecciatina a chi quest’anno ha fatto molta polemica.

Anticipazioni Amici, Federico eliminato: il ricordo con frecciatina ai ballerini di quest’edizione

“Da subito – queste le sue parole – l’unica cosa che mi veniva da pensare era essere riconoscente di aver potuto far parte di un sogno […] Pensavo di meritarmi il serale? Onestamente sì e non lo nego […] Quel giorno avrei potuto valutare giusta o ingiusta la scelta di non poterci andare ma a mio parere bisogna anche capire che ciascuno di noi potrà sempre avere opinioni, punti di vista che, anche se diversi dai nostri, non potranno risultarci sempre corretti ma vanno sempre e comunque rispettati soprattutto in base alla posizione che ricopriamo in quel momento”. Questo ci sembra un chiaro riferimento sia a Javier Rojas per ciò che ha fatto in diretta, sia a Valentin Alexandru Dumitru che ha fatto arrabbiare la stessa Maria De Filippi. Il discorso di Federico è condivisibile ma ci chiediamo: un concorrente avrà diritto di ricevere dei giudizi tecnici da parte di persone del suo campo? Javier e Valentin hanno senza dubbio esagerato ma la polemica sulla giuria non è ingiustificata: difatti sono in tanti i commenti con cui il Web ha preso posizione contro il talent show.

News Amici, Federico torna la prossima edizione? “Mi chiedo se mai riuscirà a prendermi la ‘rivincita’”

“Accettare la sconfitta quel giorno – così Federico si è avviato alla conclusione del messaggio – fu certamente più facile […] Quel giorno al di là di ogni cosa, mi sono sentito comunque fortunato e soprattutto voluto bene in modo genuino. Mi sono sentito a casa, mi sono sentito felice”. Federico insomma ha preso chiaramente parte alla polemica esplosa sul programma difendendo tutta la produzione e i professionisti. Ci ha lasciato anche con una chicca che poi è l’anticipazione di cui vi abbiam parlato all’inizio: “E nonostante io ancora a volte mi chieda se mai riuscirò a prendermi la mia ‘rivincita’ io vi dico che quel giorno è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Le sconfitte non sono mai tali e io ho solo una parola: grazie”. Cosa intende Federico con “rivincita”? Sta forse pensando come Miguel Chavez di ripresentarsi ad Amici? Ci sembra proprio di sì!