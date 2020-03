Javier lascia Amici, furia in diretta: Celentano contro giudici, Maria sclera

Amici, Nicolai Gorodiskii passa alla puntata successiva: Javier Rojas sclera e lascia la diretta

Ancora una volta è Nicola Gorodiskii a far scoppiare la bomba in diretta. E ancora una volta ci troviamo a scrivere di lui in un momento difficile per la trasmissione in cui Javier Rojas ha minacciato di andarsene, se n’è andato ed è poi rientrato solo dopo tanto tempo. Siamo convinti che Javier proprio non sopporti Nicolai, che in effetti ha un carattere troppo difficile per poter convivere con altra gente – come lo stesso cubano ha fatto notare -, e che quindi tutto parta proprio da ciò che succede in casa. La produzione ha sbagliato a non mettere un freno a Gorodiskii sin da prima del Serale, quando invitò sgarbatamente Timor Steffens a parlare in italiano, e i risultati si vedono: in casetta c’è una tensione continua tra i concorrenti che nella diretta può degenerare come in questo caso.

Alessandra Celentano contro la giuria: Maria De Filippi sclera

Oggi Javier si è scontrato con Nicolai per accedere alla puntata successiva e ha perso. In modo palesemente immeritato secondo Alessandra Celentano che infatti ha sposato la causa di Rojas sin da subito: Javier ha salutato tutti ed è andato via irritando Maria e lasciandola di stucco. “Avete votato male – queste le parole di Alessandra –! Adesso la danza sembra che sia solo l’emozione!”. Pronta la risposta della De Filippi: “La giuria è libera di votare chi vuole. Un ragazzo va calmato e fatto ragionare! Non dire ‘Avete sbagliato’ perché non fai altro che fomentarlo!”. “La giuria non è del mestiere! Ho vissuto tutta la vita di questo, e loro no! Io la mia carriera in teatro l’ho già fatta!”, ha controbattuto la maestra. Siamo spesso d’accordo con Maria ma non comprendiamo come si possa accettare che a votare sia soltanto una giuria composta da un grande dj, un grande attore e una grande attrice: tutti pezzi da novanta su cui non si può dir nulla ma che ovviamente non possono avere le competenze per giudicare un ballerino.

Serale Amici, la Celentano non cambia idea sulla giuria

Questo è stato ciò che la Celentano ha cercato di far capire, e francamente mette completamente in evidenza che il meccanismo di voto sia sbagliato e vada corretto: Javier ha già combinato guai in passato ma non gli si può dar torto se si sente vittima di giudizi di persone inesperte. E non può che essere così perché è dall’inizio del Serale che Nicolai viene santificato dai giudici e Javier viene criticato in vario modo; anche la Celentano lo ha messo in evidenza, sebbene con modi non proprio pertinenti, e la situazione non poteva che esplodere. Maria si è spazientita e a suo malincuore voleva considerare Javier “eliminato”; bisognerebbe riflettere davvero però sul fatto che in una giuria che determina chi vince e chi perde non può non esserci un esperto di danza. E la conferma viene da ciò che è successo dopo.

Giuliano Peparini difende Javier: “Hai ballato molto meglio di Nicolai”

Giuliano Peparini infatti ha dato ragione a Javier, intanto rientrato in studio, e ad Alessandra: “Non ritengo giusto il fatto che tu sia uscito – queste le parole del direttore artistico –, non è giusto il giudizio che c’è stato stasera perché secondo me hai ballato molto meglio di Nicolai. Anche se non è giusto, perché magari loro vanno a sensazione, quindi noi conoscendo la tecnica riconosciamo di più il fatto che hai ballato meglio, però è un mio giudizio, è qualcosa che dico io: nella vita troverai tante persone che dicono la stessa cosa. Tu – così Peparini ha smentito quanto detto da Nicolai durante i daytime – diventerai un grandissimo primo ballerino! Però, Javier, questo comportamento non è buono. Non mi hai mancato di rispetto, sei sempre preciso, lavori quando hai dolori. Non mostrare questa parte di te! Fa bene ascoltare anche giudizi negativi perché credimi che ti fa crescere”.

Vanessa Incontrada a Javier: “Non buttare via quello che stai dando”

“Non è per il commento: è solo che non è giusto. Mi dispiace tantissimo dirlo”, queste le parole di Javier che Maria ha cercato di tranquillizzare: “Ogni tanto a te parte, vedi nero…”. “Siamo andati a sensazioni – ha cercato di fargli capire Vanessa Incontrada –, non mi pento del tuo voto. Non ce l’ho con te, ti stimo molto, ho ascoltato anche quello che vi siete detti con la tua famiglia. Non buttare via quello che stai dando, fammi cambiare idea!”. Javier è rientrato ma con Nicolai le cose si complicheranno moltissimo.