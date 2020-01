Amici 19, Javier resta per miracolo: Maria lascia lo studio, commissione sconvolta

Javier Rojas resta ad Amici 19: miracolo nel talent show

Puntata difficile oggi ad Amici 19 con Javier Rojas protagonista indiscusso, come da anticipazioni e news dalle ultime puntate andate in onda nei day time. Oggetto del contendere le parole del ballerino che ha offeso nei modi peggiori possibili i coreografi e il programma in un momento di crisi avuto in seguito a un rimprovero della produzione: rimprovero che tra l’altro non era niente di che, visto che si chiedeva semplicemente a tutti di essere puntuali, tenere spenti i cellulari e pulire gli armadietti. Non osiamo neanche immaginare cosa potrebbe succedere al Serale, dove lo stress, la tensione e le difficoltà sono centuplicati. Il ballerino è stato miracolato dalla commissione, non ci sono altre parole per descrivere il verdetto: forse per la sua bravura, forse compresi i problemi comportamentali esposti da Alessandra Celentano, e per chissà quali altri motivi, non è stato eliminato e almeno per il momento non ha ricevuto alcun provvedimento disciplinare.

Amici 19: Maria De Filippi lascia lo studio, la Commissione sconvolta dal ballerino

In studio Maria ha mandato in onda i video in cui il ballerino offendeva commissione, produzione e in genere Amici, ed era evidente sul volto di tutti la rabbia, la delusione e anche lo sconforto. Mai nessuno aveva osato così tanto nei confronti di un programma che, più di qualsiasi altro talent show della televisione italiana, ha piazzato ballerini e cantanti ovunque. Vogliamo solo ricordare Elena D’Amario, Daniele Sibilli e Giuseppe Giofrè, che poi sono gli stessi ricordati da Maria in diretta, ma la lista sarebbe lunghissima. La De Filippi in realtà ha cercato di capire Javier ma dubitiamo lo abbia fatto col cuore sereno, visto che Amici è una sua creatura e sentirla offesa così in diretta non dev’essere stato proprio il massimo. A far valere le proprie ragioni è stato soprattutto Rudy Zerbi che ha condannato senza appello il comportamento di Javier chiedendosi come mai abbia deciso di restare solo dopo aver chiamato una compagnia: è stato rifiutato forse? Il ballerino ha negato ma Rudy non si è fatto intenerire e ha tenuto il punto sino alla fine.

Alessandra Celentano su Javier: “Ci sono dei problemi da risolvere”, è scontro con Rudy Zerbi

Alessandra è intervenuta sulla faccenda e ha fatto riferimento a dei problemi comportamentali che il ragazzo dovrebbe risolvere: “Io penso – ha spiegato la maestra di danza classica – che Javier abbia veramente esagerato ma penso anche che se ha queste reazioni così violente ci siano dei problemi da risolvere. Forse più che fare un linciaggio sicuramente è giusto che capisca quali sono i suoi problemi”. Duro Rudy: “Il linciaggio lo ha fatto lui al programma!”. Deluso Timor Steffens: “Sono deluso – ha spiegato – perché è la seconda volta che ti vedo reagire in questo modo. Tutto quello che fai ha delle conseguenze. In questa scuola non si impara solo a ballare. Sarebbe davvero deludente se un ballerino come te continuasse a comportarsi così”. Si spera a questo punto che la commissione usi la stessa benevolenza che ha avuto nei confronti di Javier anche nei confronti di Valentin Alexandru. Perché sì è vero: forse Javier è stimato di più dai maestri ma 1. Il talento si vede anche nella disciplina e nell’umiltà 2. Giudicare la condotta pensando al talento è una palese ingiustizia 3. La legge è uguale per tutti.

I ballerini professionisti parlano a Javier: Elena D’Amario dura con Javier

Tra i ballerini professionisti a voler prendere la parola è stata Elena D’Amario che era abbastanza scossa nonostante il bel video dedicatole da Maria per dimostrare che i ballerini di Amici hanno un (bel) futuro: “Volevo dire una cosa a Javier, penso a nome di tutti noi. Tu sei un ragazzo giovane che vuole fare della propria passione il proprio lavoro. Ma nel momento in cui dici cose simili vai a screditare il lavoro di chi cerca talenti in tutto il mondo. Le arene, gli stadi, le classifiche sono piene di cantanti usciti da qua. I teatri pieni di danzatori. Pensaci: non è giusto quello che hai fatto. Focalizzati di più sul tuo talento umano – ha aggiunto dopo i brevi discorsi di Lorella Boccia e Giulia Pauselli – che è la cosa più importante alla fine della giornata”. “Questa è una grandissima opportunità – ha detto Lorella –. Tanti ragazzi sperano un giorno di entrare in questa scuola. Se pensi di essere un talento devi dimostrare anche umiltà e professionalità, altrimenti non sarai mai credibile”. Giulia ha assicurato che ci sarà sempre come per tutti ma anche lei era evidente scossa da quanto visto. Javier ha pianto e ha tremato per tutto il tempo in cui è stato al centro dello studio: è stato anche questo che ha convinto alcuni dei professori.

Perché la commissione non ha eliminato Javier da Amici

Alla fine comunque è arrivato il verdetto. E lo scontro tra Rudy e Alessandra si è fatto ancor più forte, con Zerbi che, appoggiato da Maria, ha sottolineato che se fosse stato un altro la Celentano non ci avrebbe pensato due volte: “Noi – queste le sue parole – dovremmo decidere non sul suo talento ma sulla disciplina e su quello che ha fatto”. A seguire anche Massimo Galanto di Tvblog: “Cosa c’entri il talento rispetto alla disciplina? Avete insegnato che disciplina e talento sono due cose parallele”. Veronica si è schierata con Alessandra che però è stata indecisa fino alla fine: “Lui ha sbagliato – queste le parole della Peparini – ma sono dettate da un momento di rabbia. Non lo giustifico, però mi sento di dargli una chance, con una punizione. Hai sbagliato tu dicendo quelle cose!”. Rudy ha anche fatto riferimento a un episodio simile già accaduto: “Settimana scorsa questo ragazzo lanciava le sedie contro i muri in un momento di rabbia. Di cosa stiam parlando! Stiam parlando di due volte in due settimane. Stiamo qui ad aspettare la terza! Se era un cavallo zoppo – si è così rivolto alla Celentano – era già fuori sulla Tiburtina con le valigie. Dovresti vergognarti! Tu che sei la paladina della disciplina!”. Queste le posizioni dei professori, con tanto di promesse da parte di Javier di non reiterare più certi comportamenti. Attendiamo a questo punto gli sviluppi della vicenda perché siamo sicuri che qualche provvedimento sarà preso.