Amici Daniele Sibilli abbraccia Madonna, la rivincita del ballerino eliminato: il video

Daniele Sibilli, da Amici di Maria De Filippi all’abbraccio con Madonna

Che Daniele Sibilli abbia fatto breccia nel cuore di Madonna lo sanno tutti i suoi fan e forse anche i più informati su Amici di Maria De Filippi: due anni fa infatti il ballerino che tanto piaceva a Garrison Rochelle si esibì in un party privato per l’icona mondiale del pop e ricevette pubblicamente e inaspettatamente dei complimenti pubblici. Nessuno all’epoca immaginava che sarebbe diventato uno dei ballerini del Madame X Tour, la cui data di partenza in Europa è fissata per il prossimo 16 gennaio. Non è una notizia da poco quella che condividiamo con voi: questa è la storia di un ballerino che è volato da Napoli ad Amici e poi in America grazie al suo talento e alla sua tenacia, alla forza che ha avuto di credere nei suoi sogni.

Madonna e Daniele Sibilli, le parole d’affetto e i ringraziamenti

“Voglio solo dire – queste le parole del ballerino a Madonna nel video che vedrete qui di seguito – che vengo da una comunità piccola, da Napoli in Italia, e non è facile lì, e non è stato facile per me crescere. Ma la mia mamma ha fatto un buon lavoro. Grazie per aver creduto in me, per aver visto qualcosa… E potete solo immaginare come io sia felice ad essere qui danzare con te e con loro! Grazie davvero, vi amo!”.

Daniele, ballerino che ce l’ha fatta anche grazie alla madre

Il video è davvero emozionante non solo per i fan di Daniele: è davvero bello poter essere testimoni di un sogno che si realizza grazie alle proprie capacità, senza spinte di alcun tipo e partendo da una comunità difficile come quella in cui Daniele è cresciuto. Ed è anche bello sapere che una madre, nonostante l’ostilità del mondo esterno e le difficoltà economiche, abbia avuto l’empatia e la determinazione di lottare continuamente per il proprio ragazzo.

Daniele Sibilli, quando fu eliminato da Ilario Frigione ad Amici 11

E pensare che Daniele Sibilli è stato eliminato subito da Amici 11 non essendo arrivato neanche al Serale: il ballerino, che era tra i preferiti di Garrison all’epoca assieme a Nunzio Perricone, che poi si è sposato, fu eliminato da Ilario Frigione e costretto ad abbandonare la scuola; Garrison disse di lui che avrebbe avuto una carriera brillante come ballerino, e così è stato. Concludiamo con una nota polemica: se un ballerino che arriva a ballare con Madonna viene eliminato da un talent show, o il ballerino era scarsissimo – ma Garrison era sicuro del contrario – o forse va rivisto il modo in cui si valutano e si mettono alla prova gli allievi.