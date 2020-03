Amici Valentin, Titova e Francesca: lui rompe silenzio dopo video accuse

Valentin Alexandru e le accuse dopo Amici 19, il ballerino risponde alle polemiche in modo chiaro

L’abbandono di Amici 19 da parte di Valentin Alexandru Dumitru continua a far discutere per tanti motivi; l’ultimo riguarda un video pubblicato da Dagospia che vede il ballerino di latino-americano comportarsi non proprio bene nei confronti di Natalia Titova, Francesca Tocca e più in generale con tutta la squadra di lavoro. Valentin non ha risposto direttamente al video che per alcuni lo incastra ma ha pubblicato un filmato che ha commentato con parole molto chiare.

Amici, Valentin e la maestra Natalia Titova: come stanno le cose

“‘Sono semplicemente un ragazzo povero che balla latino americano’ – così ha iniziato il ballerino –, però sono fortunato che per 4 anni nel mio paese ho studiato e mi sono diplomato al Liceo Coreutico. Questa cosa – questo il passaggio che ci interessa – mi ha aiutato a collaborare con la maestra Natalia Titova e Arduino Bertoncello per portare in ogni puntata la […] miglior performance“. Valentin ha sottolineato insomma lo spirito di collaborazione che ha contraddistinto le sue lezioni. E già questa è una risposta implicita al filmato diffuso ieri da Dagospia.

Valentin, discussioni con Titova e Francesca Tocca: “Quanti momento difficili possono accadere”

“Per tutte le persone che sanno cosa significa lavorare in una sala di ballo dalla mattina fino alla sera – ha così continuato il ballerino – sanno anche che lavoro duro sta dietro e quanti momenti difficili possono accadere”. Ricordiamo che Maria De Filippi aveva fatto emergere in diretta durante lo sfogo di Valentin che il comportamento che aveva avuto con Titova non era stato sempre corretto; questo aveva messo in cattiva luce il ballerino che però con questa dichiarazione ha definito quei momenti semplicemente “momenti difficili che possono accadere”, niente di più niente di meno. Valentin insomma non ha voluto far polemica ma non è stato neanche in silenzio a guardare. Di certo in rete continuano ad essere pubblicati video che confermano le parole di Maria, non ultimo quello pubblicato da Fanpage in cui il latinista tratta male Francesca.

Serale Amici, Valentin in buoni rapporti con la squadra di latino

Alla fine del messaggio Valentin ha scritto dei ringraziamenti che mostrano come il rapporto tra il ragazzo e la squadra di latino sia tutt’altro che naufragato: “Voglio ringraziare a tutto il ‘team latino’ con cui ho lavorato e sono rimasto in un relazione buonissima”. La polemica non accenna proprio a placarsi, e dopo l’ultima sfida lanciata nella scuola siamo sicuri che venerdì sarà una puntata ancora una volta non proprio facile.