Valentin ad Amici spara a zero su Titova e Francesca: video inedito

Amici 19, Valentin Alexandru in sala con Natalia Titova e Francesca Tocca: il video inedito

Dopo giorni dall’eliminazione ad Amici 19, è spuntato oggi un video inedito di Valentin in sala prove con Natalia Titova e Francesca Tocca. Si tratta di scene non andate in onda durante il daytime ma raccontate da Maria De Filippi nella sfuriata contro il ballerino. Ormai sappiamo bene come sono andate le cose: Valentin ha detto di voler abbandonare, Maria gli ha indicato la porta e aggiunto che in sala è stato spesso scortese con professionisti e insegnanti. Oggi è spuntato questo video a supporto della tesi della De Filippi. Nelle immagini si vede Valentin in sala prove con Natalia mentre afferma che non hanno ballerini a disposizione, non hanno coreografie potenti né canzoni che lo sono altrettanto. Un modo per dire che non hanno esibizioni forti, insomma.

Valentin riprende Natalia Titova in sala prove: “Questa musica fa ca…re”

“Le telecamere devono seguire noi, non dobbiamo noi seguire le telecamere”, dice Valentin nel video con la Titova pubblicato da Dagospia. Quest’ultima risponde che si poteva fare una coreografia potente, ma Valentin non è d’accordo. In un momento successivo, Natalia ha corretto due professionisti ma Valentin ha detto di lasciar perdere, perché andava bene come erano posizionati. Poi il ballerino ha chiesto se la coreografia era per il giorno successivo e ha chiesto di tagliare un po’ la canzone sul finale. Evidentemente non era la prima volta che lo chiedeva, perché un assistente gli ha fatto notare che erano ventisei volte che la tagliavano. Valentin ha replicato: “Ho bisogno di tagliare la musica, questa fa ca…re”. Insomma, proprio i comportamenti che Maria gli ha rimproverato. Poi nel video inedito di Valentin ad Amici si passa a un’altra sala e stavolta ha un battibecco con Francesca Tocca.

Amici, Valentin risponde male a Francesca durante le prove: “Sei capace o no?”

A Francesca Valentin inizialmente dice: “Con tutte le professioniste quando non va qualcosa parliamo tranquillamente, tu hai sempre questa faccia non capisco perché”. La professionista gli spiega che alcuni passi non vanno a tempo con la musica e gli consiglia di pensare ai suoi passi. Ma Valentin incalza: “Se sei così brava trovati due passi, che non ti sai trovare due passi”. Francesca risponde che i passi li ha, ma l’ex allievo insiste: “Non è musicale. Trovati due passi belli e li facciamo, se sei capace. Sei capace o no? Sono i passi che hanno messo loro, non tu. Perché tu non sei capace neanche di trovare due passi”. E il video non è tutto, perché anche Rudy Zerbi ha rivelato un retroscena clamoroso su Valentin dopo Amici.