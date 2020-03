Valentin Alexandru, il retroscena: “A telecamere spente ha chiesto i soldi”

Amici 19, il retroscena sull’eliminazione di Valentin Alexandru nella terza puntata del Serale

Valentin Alexandru dopo Amici continua a far discutere, dentro e fuori la scuola di Maria De Filippi. Il ballerino è stato decisamente protagonista della terza puntata del Serale, ma anche di tutta questa edizione. Ha iniziato il percorso tra le polemiche, rifiutandosi di studiare e protestando per l’assenza di un giudice di latino-americano in commissione. Maria e gli autori lo hanno accontentato su tutto, poi il percorso di Valentin ad Amici ha preso la giusta piega. Sembrava essere tutto sereno, fino all’ultima puntata in cui ha detto di volersi autoeliminare perché non era d’accordo con quanto accaduto nella sfida tra Javier e Nicolai. Ormai sappiamo bene come è andata e soprattutto che Valentin è stato invitato ad abbandonare la scuola prima della sfida con Jacopo.

Valentin dopo Amici, il retroscena: “Fa tutta la scena poi chiede i soldi”

Maria lo ha praticamente mandato a casa, ritenendo che Jacopo meritasse di più di rimanere visto che ci teneva. Oggi nel daytime è spuntato un retroscena sull’eliminazione di Valentin ad Amici. A parlare nel daytime è stato Rudy Zerbi: “Vi ricordo che Valentin senza neanche troppi giri di parole ha detto che Jacopo praticamente era un incapace e poi fa il discorso morale lui?”. Giunto in casetta perché non contento del comportamento dei concorrenti, Rudy ha raccontato: “Valentin si auto elimina, perché dichiara che comunque vada vinca o perda si auto elimina e se ne fa, fa tutta la scena e a telecamere spente viene a chiedere i soldi del premio dello sponsor? Ma ragazzi ma siamo fuori completamente di testa”. Un premio che Talisa ha ricevuto dopo l’eliminazione.

Amici, Valentin se ne va ma il pubblico lo appoggia

Il comportamento di Valentin è di sicuro condannabile sotto certi punti di vista, ma la ragione per cui ha preferito andare via ha trovato appoggio nel pubblico. Molti infatti si sono schierati dalla sua parte e dalla parte di Javier, criticando al contrario il comportamento di Maria De Filippi! Questo retroscena sul premio farà cambiare idea a qualcuno?