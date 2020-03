De Filippi travolta da polemiche, rivolta Web dopo Amici: cosa succede

Amici 19, polemiche roventi nella terza puntata: Maria De Filippi alle prese con tre concorrenti

La puntata di ieri di Amici 19 è stata decisamente difficile da gestire per Maria De Filippi che ha dovuto far fronte a tre minacce d’abbandono: la prima, quella di Nyv Paternagel, che si è risolta subito; la seconda, di Javier Rojas, che sicuramente avrà i suoi strascichi all’interno della trasmissione e probabilmente ce ne accorgeremo già questa settimana; la terza, quella di Valentin Alexandru, che si è auto-eliminato accusando la giuria di non essere competente – come del resto aveva fatto anche Javier.

Nicolai Gorodiskii destabilizza la convivenza ad Amici: i ballerini non ne possono più

Crediamo che sul clima tra i ballerini abbia influito soprattutto la presenza di Nicolai Gorodiskii, il cui atteggiamento è assolutamente deprecabile in una casetta in cui vivono dieci persone e che più volte ha discusso persino con Timor Steffens mostrando molta arroganza e mandandolo su tutte le furie; vedere quindi Nicolai prendere continuamente la maglia per la puntata successiva non dev’essere stato facile per i ballerini che per di più ieri, almeno per certi versi, sono stati supportati anche da Giuliano Peparini, in disaccordo con la giuria sul voto espresso tra Javier e il suo rivale.

Maria De Filippi, lo scontro con Alessandra Celentano per Javier Rojas: il Web si schiera

Alessandra Celentano ha subito preso le parti di Rojas quando ha lasciato lo studio in preda a un attacco di nervosismo, e per questo si è scontrata con la De Filippi, a cui però ha tenuto testa perché estremamente convinta delle proprie idee. Già in questo momento della puntata era palese che il sentiment del pubblico fosse del tutto a favore della Celentano perché sono in tanti a credere che una giuria come quella di quest’anno non possa valutare il ballo; a dirlo è stata la stessa maestra che ha sempre il coraggio di dire quel che pensa, anche scontrandosi con la conduttrice che ieri a dire il vero ci è sembrata più tesa del solito.

La giuria mista è l’unica soluzione per un giudizio giusto

Non sappiamo come saranno organizzate le prossime puntate ma sarebbe auspicabile che non venissero più accolte richieste come quella di Gabry Ponte di far votare solo la giuria, perché un giudizio giusto non può che venire dalla sommatoria di tanti esperti, chi più chi meno, e non dalle “sensazioni” – come ha detto Vanessa Incontrada – di chi si occupa d’altro.

Valentin Alexandru abbandona il talent show: alla De Filippi saltano i nervi

Il secondo momento di alt(issim)a tensione ha avuto come protagonista Valentin Alexandru, il cui unico errore è stato quello di dire che a prescindere da come sarebbe andata la sfida avrebbe abbandonato il programma: questo perché non riteneva giusti i voti della giuria. A quel punto Maria ha perso la pazienza e ha invitato il ballerino di latino-americano a lasciare il talent show, usando dei toni che nessuno si aspettava, soprattutto dopo la ramanzina fatta alla Celentano per il suo appoggio dato a Javier. Questo momento non è piaciuto per niente al pubblico che ancora oggi continua a commentare il comportamento di Maria e a contestare le scelte di Amici che intanto chiude la sua terza puntata con un buon 18.5% di share e oltre 4 milioni di telespettatori.

Amici, come si è arrivati a questo punto e cosa succederà adesso

L’impressione è che la De Filippi stia resistendo da troppo tempo alle polemiche dei ragazzi che quest’anno più che mai si sono comportati in maniera decisamente discutibile: pensiamo al comportamento di Javier Rojas prima del Serale, alle polemiche di Valentin Alexandru sullo studio, gli esami ecc, e all’atteggiamento di Nicolai Gorodiskii che ormai ha destabilizzato i concorrenti. Trattenendo trattenendo insomma la conduttrice è finita per esplodere, forse anche per via dello stress causato da tutte le precauzioni obbligatorie per il Coronavirus. Non sappiamo se replicherà mai a quanto sta accadendo ma che il pubblico sia furioso è percepibile: vi lasciamo ad alcuni commenti presi da Instagram, Facebook e Twitter segnalandovi che la gran parte degli utenti sembra non aver gradito in alcun modo la puntata di ieri.

Quest'anno amici è un flop, la più brutta edizione di sempre!

Il mondo va' al rovescio, premiano ed elogiano Nicolai che è sempre stato arrogante, presuntuoso, maleducato, si sente già arrivato e va a lezione quando gli pare! Bell' esempio per i giovani!!!!#mariadefilippi pic.twitter.com/pJvDyx0TtS — Susy (@SusyJenny91) March 14, 2020

Non ho mai letto così tanti commenti negativi su #mariadefilippi , è la prima volta che il social la attacca pesantemente. Ho visto solo pezzi di video in internet, una iena con tutti. In verità mi ha stupita #Amici19 — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) March 14, 2020

Maria.. la celentano ha ragione, non deve votare una giuria poco qualificata con per la danza! Ci vuole un esperto di canto e un esperto nel ballo. #Amici19 #mariadefilippi — jessica (@jessicadonida) March 14, 2020

Sempre dalla parte dei ragazzi ha sempre sostenuto? Eh menomale! Screditare così Valentin e mandarlo via con quel commentino "elegante" alla fine.

CHE DELUSIONE! 20 anni di programma buttati nel cesso. #Amici19 #mariadefilippi — Sabri (@SabrinaMidali) March 14, 2020