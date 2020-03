Anticipazioni Serale Amici quarta puntata: ci sarà davvero un eliminato?

Serale Amici anticipazioni, l’eliminato della quarta puntata è Jacopo Ottonello? Non è detto

Cosa succederà nella quarta puntata di Amici 19 non lo sappiamo perché – come ben sapete – il talent show di Canale 5 è in diretta e avviene tutto in tempo reale. Ci sembra quasi scontato tuttavia che l’eliminato sarà Jacopo Ottonello, visto che finora pare essere meno apprezzato rispetto agli altri dai vari giurati. Questo sempre che non accada qualcosa che invece è molto probabile succeda, cioè che Javier Rojas si autoelimini e che quindi la puntata non abbia bisogno di un eliminato. Nella terza puntata Valentin Alexandru ha perso le staffe, ha criticato la giuria, con il cui giudizio su Javier non era d’accordo neanche Giuliano Peparini – precisiamolo -, e si è auto-eliminato; nulla ci vieta di pensare che il comportamento del ballerino di latino-americano possa essere emulato anche da Javier che già ha minacciato di lasciare il programma.

Il meccanismo di gara della quarta puntata del Serale e la messa in onda: Amici torna al sabato

Il meccanismo di gara infatti sembra proprio non piacere ai ballerini, se non a Nicolai Gorodiskii che purtroppo continua ad andare avanti nonostante il suo atteggiamento sia contestato da chiunque, e a ragion veduta, dato che manca di rispetto non solo ai compagni ma anche a Timor Steffens, fino a prova contraria un suo maestro e non un suo collega. Valentin ha criticato la giuria perché incompetente, Javier ha fatto lo stesso, e non cambiando il meccanismo dubitiamo che non avverrà ciò che è successo nella terza puntata, magari molto tempo prima, ad esempio i primi giorni della settimana, visto che Rojas non è certo un tipo facile.

Amici Serale, quarta puntata movimentatissima

Forse Maria De Filippi dovrebbe dar spazio anche di più al televoto perché le polemiche esplose dopo l’auto-eliminazione di Valentin non possono rimanere inascoltate. Cosa succederà non lo sappiamo; fatto sta che sabato si preannuncia una puntata movimentatissima: sì, parliamo di sabato e non di venerdì perché C’è posta per te sarà finito e quindi Amici prenderà il suo posto.

Le altre anticipazioni sulla prossima puntata fra ospiti e polemiche roventi

Sugli ospiti non sappiamo nulla: la De Filippi aveva intenzione di invitare qualcuno in grado di parlare di valori ai ragazzi, ed era senz’altro una bell’iniziativa, ma il Coronavirus ha ovviamente fatto saltare tutto. Vedremo come si metteranno le cose nella prossima settimana perché questa terza puntata ha veramente messo alla prova i nervi di tutti, e stando ai social il pubblico sembra non aver gradito affatto. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!