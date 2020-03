Valentin eliminato, Maria lo manda a casa: “Non rispetti nemmeno Titova”

Eliminato Amici, diretta 13 marzo 2020: Valentin lascia per sempre il programma, la polemica e la scelta

Valentin Alexandru ha abbandonato la scuola di Amici 2020 e Maria De Filippi questa sera ha perso la pazienza più di una volta! Cos’è successo durante la diretta? Il ballerino di latino-americano ha detto di voler lasciare il programma anche nel caso in cui avesse vinto la sfida finale contro Jacopo (che rischiava più di tutti) perché non ritiene giusti i pareri dei giudici; queste parole hanno fatto andare in escandescenza la De Filippi, che ha deciso di mandare a casa Valentin e dare a Jacopo la possibilità di restare all’interno del talent show perché si è sempre comportato in maniera corretta.

Maria De Filippi infuriata per Valentin: il ballerino mandato a casa, resta Jacopo

Dopo aver discusso animatamente con Javier, la De Filippi ne ha dette quattro a Valentin: “Quella è la porta… per me puoi uscire! Preferisco che rimanga Jacopo, un ragazzo che si è sempre impegnato e che vuole restare in questa scuola”. E ha aggiunto: “Questo programma lo faccio da vent’anni, so come va, hai un maestro di danza per te. Non mi fare entrare nei dettagli su come ti stai comportando… Io conosco il comportamento di tutti voi, non sei rispetto nei confronti della tua insegnante: spesso correggi Natalia Titova! Non ti è mai capitato di dire che la coreografia va bene oppure no? Tu devi stare al tuo posto”.

Cos’è successo ad Amici 19? I momenti più importanti

Questa sera ci sono state delle accesissime discussioni: Maria De Filippi si è spazientita parecchio per la scelta di Javier di abbandonare lo studio; Rudy Zerbi, invece, ha preso le parti di Nicolai chiamando “serpi” i concorrenti perché secondo lui gli stando dando contro ingiustamente. Una puntata a dir poco esplosiva, che farà “esplodere” tante altre polemiche nel corso della settimana. Cos’avrà da dire ancora Nicolai? E Javier dirà ancora che tutti i giudici sono degli incompetenti?