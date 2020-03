Amici 19 Nicolai, Twitter in rivolta: “Vittima”, Rudy: “Siete covo di serpi”

Amici Serale diretta, volano critiche aspre contro il ballerino Nicolai: ecco cos’è successo

Si è ritornati a parlare del caso “Nicolai Gorodiskii” ad Amici 19. Il ballerino, anche questa settimana, è stato al centro di una furiosa litigata: come sempre ha detto che tutti i concorrenti sono dei grandissimi falsi e che lui è il migliore sia umanamente sia artisticamente. Twitter, dopo aver visto i filmati su Nicolai, ha attaccato duramente il ballerino, dicendo basta a quel presunto processo di “vittimizzazione” nei suoi confronti. Le parole di Rudy Zerbi su Nicolai hanno accesso ulteriormente gli animi. I tweet sono piovuti come meteore infuocate!

Rudy Zerbi difende Nicolai e attacca i concorrenti: “Serpi”

Nicolai ha spiegato: “Io non so cosa dire. Hanno parlato di me in questo modo e io avevo male al piede”. Jacopo gli ha raccontato quello che hanno provato durante la festa dedicata alla cantante Nyv (che questa sera ha avuto un duro provvedimento): “Io ti ho sempre detto una cosa: oltre all’artista, ci deve essere una parte umana. Mi sono arrabbiato perché al compleanno di Nyv, mentre noi stavamo insieme, lui se ne è andato in disparte col pezzo di torta”. A far discutere le parole di Rudy Zerbi contro i concorrenti di Amici: “Grande ipocrisia. Questo è un covo di serpi”.

La polemica scoppiata su Twitter contro Nicolai: “Vittima!”

Twitter ha rumoreggiato parecchio: “No, ragazzi, se adesso mettono su un teatrino per far passare Nicolai come il poveretto di turno che viene escluso dagli altri, mi inc…o fortissimo!”; “Si parla di Nicolai. Non provate a farcelo piacere o a farlo passare per vittima perché divento una bestia”; “Ma sì, facciamo passare Nicolai per vittima per l’ennesima volta”; “Perché c…o stanno facendo passare Nicolai come vittima?”. Vanessa Incontrada ha avuto invece qualcosa da ridire a Javier.