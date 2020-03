Serale Amici, duro provvedimento disciplinare per Nyv: “Devi capire”

Amici Serale, Nyv Paternagel a rischio eliminazione: la commissione punisce la cantante

Al Serale di Amici provvedimento disciplinare per Nyv Paternagel che negli ultimi giorni ha minacciato di abbandonare il talent show di Canale 5 più volte. Il comportamento non è andato per niente bene alla commissione che nella persona di Rudy Zerbi le ha comunicato una punizione esemplare e forse sproporzionata rispetto a quanto commesso: “Nyv – queste le parole di Zerbi –, per tutti noi tu vai direttamente in fase di eliminazione. Perché è da qui che devi ripartire per tenerti quel posto. Tu sei un grande casino, esci , rientri dalla scuola, vai, torni, vai alle prove, interrompi le prove: è una mancanza di rispetto e di equità nei confronti di tutti gli altri ragazzi”. Può essere come dice Rudy ma ne abbiamo viste di mancanze di rispetto e quella di Nyv non ci è parsa chissà cosa se paragonata a quanto visto.

Serale Amici, Rudy Zerbi duro: “Devi capire cosa vuoi fare”

“Personalmente – questa la risposta della cantante – preferirei non vederla come una mancanza di rispetto ma come un momento reale di fragilità. Ci vuole tanto coraggio, e se lo posso fare lo posso fare grazie alla redazione”. “Tu – pronta la risposta di Rudy – sei all’interno di un programma in cui non sei sola, ti voglio dare un consiglio: da quello che ho visto stai mettendo in gioco una paura, tu hai scelto di fare la cantante. Il mestiere di cantante – ha fatto presente il professore di Amici – ti metterà comunque sempre molto spesso di fronte a prove ben più difficili di quelle che fai qui. Ti capiterà di essere in fondo, tutti numeri, tutte classifiche… Devi capire che cosa vuoi fare… se ti vuoi far mangiare da quella paura… Non farti vincere ma cerca di dare gioia facendo la cantante!”. Sembra evidente che Rudy e la commissione dopo quanto visto abbiano voluto dare un segnale a Nyv che però – lo ribadiamo – ci sembra esagerato.

News Amici, Vanessa Incontrada difende Nyv: “L’ho vista proprio male”

E come a noi è sembrato esagerato anche a Vanessa Incontrada: “Dobbiamo capire che questi ragazzi sono sotto pressione. Io l’ho vista proprio male…”. “Ti è mai capitato di aver paura e di scappare?”, le ha chiesto Maria De Filippi. “Quando faccio un programma due ore prima di uscire vogliono andarmene a casa. Ti viene questa paura, non è tanto per me ma per gli altri… Forse si aspettano delle cose che io non riesco a dargli”. Anche Christian De Sica ha confessato di provare paura prima di ogni spettacolo: “Quelli che fanno questo mestiere sono come dei bambini”. Nyv avrà senz’altro imparato la lezione; speriamo che la serata vada per il verso giusto a questo punto.