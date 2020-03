Nyv lascia Amici? “Ci penso da tempo”, nervi tesi al Serale

Amici, Nyv pronta a lasciare il Serale: la cantante non vive bene la gara

Nyv lascia Amici stasera? I fan della cantante sono con il fiato sospeso. Il daytime di oggi ha mostrato una vera crisi della cantante, che ha davvero abbandonato la casetta con la valigia salvo poi tornare sui suoi passi. Tutto è avvenuto all’improvviso, Nyv è corsa in camera a preparare la sua valigia e Giulia si è accorta di tutto, così l’ha raggiunta. Marcello Sacchetta, voce narrante del daytime, ha spiegato che Nyv dice di sentire il peso della gara e per questo vuole abbandonare Amici. Giulia ha provato a capire cosa stesse succedendo, ma Nyv non le dava retta, ha preparato i bagagli e si è diretta verso il cancello della casetta. Giulia l’ha preceduta per sbarrare l’uscita: “Nyv, non fare scemità. Mi fai innervosire. Ho capito che non stai bene ma non uscire. Nyv fallo per me per favore”.

Nyv lascia Amici? Giulia e Gaia la fermano, ma lei va via

La cantante non ne ha voluto sapere, sembrava convinta e voleva andare via. Queste le sue parole: “Raga mollatemi. Non sto bene, non sto bene. Vi voglio bene però… Raga, lasciatemi fare quello che voglio fare. Andate avanti con quello che state facendo. Per favore fatemi andare via con serenità, vai. Quando uscite ci vediamo, facciamo così”. Gaia e Giulia, che pure ha avuto un pesante crollo, hanno provato a farle cambiare idea, ma non c’è stato verso. Nyv ha aggiunto: “Non ce la faccio, è più forte di me. Mi sento le cose in modo diverso, mi dispiace. Voglio andare, voglio andare a casa. È da tempo che ci penso a questa cosa, non me la sento addosso. Per favore!”. A questo punto Giulia ha liberato la via e Nyv è andata via.

Nyv abbandona le prove generali, stasera lascerà il Serale di Amici?

Poco dopo però la cantante è tornata in casetta e sembrava averci ripensato. Sarà davvero così Oppure stasera Nyv lascerà il Serale di Amici? Non è ancora detta l’ultima parola, perché dopo aver fatto le prove generali è uscita dallo studio in fretta e furia, turbata e con mille pensieri per la testa.