Amici, Giulia disperata: “Non sono miei amici, sto male”, crisi al Serale

Amici 19, Giulia Molino è davvero in crisi al Serale: nuovo sfogo e ancora lacrime

Non è per niente un periodo facile per Giulia Molino ad Amici 19. Il Serale è iniziato col piede giusto, ma poi qualcosa è cambiato. Giulia sta soffrendo molto anche la convivenza in casetta con persone che non sente essere amiche e di cui spesso non condivide i comportamenti. In puntata le esibizioni della cantante convincono i giudici e i professori, anche se con qualche critica a volte, ma Giulia inizia a soffrire anche l’assenza del pubblico per un riscontro. Oggi nel daytime di Amici abbiamo visto un nuovo crollo di Giulia, che a lezione con i vocal coach è riuscita a sfogarsi e a raccontare cosa la turba in questo periodo.

Giulia piange ad Amici: “Sto malissimo, sto soffrendo”

“Lo so che è quello che voglio fare e che amo fare. Però è difficile, ve lo giuro, con tutto l’amore che posso avere”, questo ha detto Giulia scoppiando a piangere a singhiozzi in pratica. La vocal coach le ha chiesto quali sono i motivi che la portano alle lacrime. La cantante ha allora ammesso di non provare più stimoli nel cantare le canzoni: “Sento che è la prima settimana che non riesco a stare dentro ai pezzi, è bruttissimo. Sto soffrendo. Non lo so che cos’ho, non lo so. E ho paura perché non mi voglio perdere, mi sono fatta il c…o per arrivare fino a qua. […] È come se non sentissi più la linfa nelle canzoni ed è brutto. Che devo fare contro questa cosa, ci sto mettendo tutta me stessa. Non è colpa mia. Se non c’è questa cosa perdo la ragione per cui canto, a me non frega niente di fare la canzonicina e basta. Non capisco cosa sbaglio, che devo fa?”.

Serale Amici, Giulia si sente sola: “Lì dentro non sono miei amici”

A questo punto Giulia ha spiegato che anche non avere il confronto con il pubblico rende tutto più difficile. Ciò che la fa star male è anche non avere qualcuno con cui sfogarsi: “Sto male, sto proprio male. Sto malissimo. E non ho voglia di parlarne con nessuno perché tanto quelle persone lì dentro non sono mie amiche. Non voglio mostrare le mie debolezze a persone che ne approfitterebbero, non lo farò. Quindi mi tengo dentro le cose tutta la giornata”. Non a caso quando è uscito Francesco, Giulia è crollata non avendo più una spalla.