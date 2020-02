Giulia Molino, fiume di lacrime ad Amici: “Batosta”, il gesto di Valentin

Serale Amici, Giulia in lacrime dopo la prima puntata: la concorrente inconsolabile

Giulia Molino dopo la prima puntata del Serale è scoppiata in lacrime. Tornata in casetta, infatti, ha dovuto fare i conti con l’eliminazione di Francesco, con cui ha condiviso l’esperienza fino a ieri, sempre l’uno accanto all’altro. Giulia e Francesco sono davvero molto molto uniti, hanno costruito un rapporto fortissimo e la cantante è scoppiata a piangere non perché ha paura di perdere un amico, ma perché ha perso un punto di riferimento per le prossime settimane. Mancano cinque puntate e poi si rivedranno, ma il Serale di Amici è molto impegnativo per i concorrenti e avere qualcuno con cui sfogarsi, e sempre pronto a supportarti, è importante per loro. E così Giulia si è isolata in camera per piangere, guardando un cappello che le ha lasciato Francesco. Cappello che a Francesco è stato regalato da Federico!

Giulia piange per Francesco ad Amici: “Era un compagno di viaggio importante”

Nyv era al suo fianco per consolarla, ma Giulia l’ha rassicurata: “No ma passa, però era un compagno di viaggio importante. Solo per questo sto male, non perché è una cosa irreparabile o perché non lo vedrò più. Ho bisogno di buttare fuori, scusami”. Poi ha ricominciato a piangere, ma Nyv non l’ha lasciata sola vedendo che era un pianto davvero accorato. E così Giulia, ringraziandola, si è sfogata ancora: “Alla fine gliel’ho detto che gli voglio bene. Lui mi ha detto che sono come una sorella, quindi quello che ci dovevamo dire ce lo siamo detti. So che anche prima di andarsene ha avuto un pensiero per me. Gli voglio veramente un bene dell’anima, tanto. Va bene così, andiamo avanti”. Poi sembrava esserle passata, ma è crollata nuovamente quando ha ricevuto una lettera di Francesco.

Amici, la lettera di Francesco a Giulia dopo l’eliminazione

Queste le parole che il cantante le ha scritto: “Sono in sala nove, sto aspettando che mi portino via. Mi manchi già sorella, non piangere per favore. Io tifo per te. Sei la più forte qui, te lo ripeto dall’inizio. Dalla prima sfida dei migliori, dove ancora non credevi in te stessa. Mi raccomando non abbatterti. Io sono contento, non pensare a me, pensa a vincere. Resisti, so che puoi farcela. Io sarò con te in ogni difficoltà da fuori, ti penserò sempre. Ti voglio bene Giù”. Giulia ha ricominciato a piangere e, parlando probabilmente con qualcuno della redazione in collegamento, si è sfogata ulteriormente. Lei è sicura che l’amico stia bene, come lui stesso ha scritto nel suo primo messaggio dopo Amici, ma in quel momento non riusciva a calmarsi.

Giulia Molino in lacrime dopo l’uscita di Francesco: “Sarà più dura, è una batosta”

Poi ha spiegato perché Francesco le mancherà così tanto ad Amici: “Mi mancherà, ma non perché penso che non ci vediamo più. Qui dentro era quel punto di riferimento, io sapevo che se stavo male o avevo dubbi e perplessità, dovevo chiedere un consiglio obiettivo senza filtri, c’era Fra. Per me è come un fratello, davvero. Sto così perché so che da domani sarà un po’ più dura sotto questo punto di vista, perché è venuta a mancare questa figura. […] Sicuramente è un po’ una batosta. Sono abituata a stare con lui, da tre mesi tutti i giorni”. Qualcuno poi ha bussato, ma lei sembrava non voler vedere nessuno. Accorgendosi che dietro la porta c’era Valentin, però, ha detto “Tu sì”.

Valentin consola Giulia ad Amici, il gesto e le parole su Francesco

Valentin ha chiesto perché stesse piangendo e poi ha chiesto di leggere la lettera, dicendo che era molto bella. Il ballerino ha abbracciato Giulia, forse pronto a sostituire in parte la figura di Francesco. Anche Valentin sentirà la mancanza del cantante, soprattutto per i loro spuntini: “Quando mi ha abbracciato mi ha detto adesso con chi mangerai la marmellata con il pane. È un ragazzo buono, molto educato”.