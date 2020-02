Francesco Bertoli, prime parole dopo Amici: messaggio speciale ai fan

Amici 19, Francesco Bertoli dopo l’eliminazione torna su Instagram: le prime parole dopo il Serale

Francesco Bertoli è stato eliminato al Serale di Amici 19 e i fan possono tornare a seguirlo sui social network. Le news su Francesco dopo Amici non mancheranno di certo, infatti lui stesso stamattina ha parlato ai fan. Il cantante non ha intenzione di arrendersi e vuole sfruttare la visibilità e tutti gli insegnamenti di Amici per costruire una carriera nel mondo della musica. Non ci è riuscito con X Factor, ma con Amici di Maria De Filippi non vuole sbagliare. E così, dopo aver salutato il Serale di Amici nella prima puntata, e una settimana dopo aver conquistato la maglia verde, Francesco ha scritto un messaggio su Instagram.

Francesco dopo Amici scrive ai fan: “Grazie di esserci sempre”

Francesco dopo Amici ha scritto: “È stata un’esperienza incredibile… Ho imparato tantissimo, sia dal punto di vista artistico sia su me stesso. Non c’è stato un momento negli ultimi 4 mesi in cui io non mi sia dato al 100%”. Nonostante l’eliminazione, il giovane è contentissimo dell’esperienza: “Vado fiero del mio percorso e per me arrivare fino a qui è una vittoria gigantesca. Esco da questa esperienza col sorriso e ricco… Soprattutto ho trovato voi!”. Poi ha parlato ai fan, un messaggio davvero speciale per loro: “Grazie di esserci sempre, il bello inizia adesso! Presto faremo tante cose, non vedo l’ora di aggiornarvi, rimanete in ascolto”.

Francesco e Martina insieme dopo Amici: “Ci vogliamo bene”

Intanto c’è qualcuno che ha storto il naso vedendo Francesco e Martina insieme dopo Amici. I due nella scuola non sembravano avere un bel rapporto, anche se lui stesso parlando con Giulia ha detto che in realtà nel residence tutto era tranquillo. Martina contro Francesco non ci è andata leggera, ma dopo essere stati eliminati hanno passato la notte a parlare della loro esperienza. Si sono mostrati insieme sui social e Francesco ha detto: “Ci vogliamo bene. Vi salutiamo. Noi siamo felici del nostro percorso, ci siamo divertiti un sacco. Ci mancheranno gli altri, faremo il tifo per loro”.