Amici, Martina smascherata: insulti a Francesco fuorionda, Maria interviene

Amici 19, un fuorionda di Martina Beltrami mostra gli insulti a Francesco dopo la maglia verde del Serale

I fan di Amici 19 conoscono ormai bene l’opinione che Martina Beltrami ha del collega Francesco Bertoli, ma stavolta ha sbagliato modi e tempi. Tutto è avvenuto nella puntata di sabato pomeriggio, di cui oggi abbiamo visto la continua nel daytime su Canale 5. Dopo l’esibizione di Alberto Urso, Maria ha chiesto di mandare in onda ciò che è successo durante una breve pausa. Gaia è subito corsa a rincuorare Martina, che era ancora senza maglia verde e con le speranze oramai quasi pari a zero. Ma se Gaia le diceva di essere tranquilla perché sarebbe arrivata al Serale, Martina si è invece concentrata sul fatto che Francesco ci sia arrivato prima di lei. O forse al posto di Stefano. Quindi ha iniziato a denigrarlo: “Zia ma hai visto? Ma può entrare mai una me..a del genere, uno schifo del genere? Ma è normale secondo te?”.

Martina insulta Francesco ad Amici, Maria De Filippi interviene

Non è la prima volta che la cantante si scaglia contro Francesco, ma stavolta Maria l’ha messa davanti alle sue parole e soprattutto in studio, con il pubblico ad assistere. Martina non è riuscita a reagire dopo il filmato con gli insulti a Francesco: “Sì ma io, cioè, nel senso… boh”. Solo questo è riuscita a farfugliare un po’, così Maria è intervenuta: “Al di là di chi entra e chi non entra, perché dovete mettere in dubbio tre persone che vengono da fuori e che danno un giudizio”. L’allieva ha quindi spiegato brevemente: “Secondo me se lo merita più Stefano che Francesco”. A questo punto la conduttrice ha trovato le giuste parole per farle capire di aver sbagliato: “È importante mettere il secondo me, perché è secondo te. Sennò si sparano giudizi così forti che non ti devono appartenere. Ci soffri quando sul Web ti dicono cattiverie, ne abbiamo parlato tante volte. Io non ci vado sul Web, sennò mi prende un colpo, non vado a leggere”.

Maria De Filippi rimprovera Martina dopo gli insulti a Francesco, lei spiazza: “Non voglio cantare”

La conduttrice poi ha proseguito: “Ci può stare che sia uno sfogo, ma etichettare qualcuno come ‘una me…a del genere’ è un altro film. Siccome questo stesso termine ti dà fastidio e ti fa piangere, non lo usare tu”. E poi ha provato a darle qualche consiglio: “Tu hai un gran talento. Concentra tutta la tua rabbia e il tuo star male su quello perché fai goal. Non lo dico a protezione di Francesco, ma perché tu possa capire che se passi meno tempo su cose che tanto non cambia una virgola ma ti concentri su quello che vuoi fare nella vita cambiano le cose. E se non cambiano non è colpa di Francesco, di nessuno”. Poi ha spiegato a Martina che le sue parole non volevano essere un sermone, ma un modo per spronarla visto che stava per scendere e affrontare un esame importante. Anche stavolta Martina ha spiazzato tutti: “Non voglio scendere a cantare”. Vedremo domani come proseguirà, ma sappiamo già che poi la cantante cambierà idea e scenderà a cantare.