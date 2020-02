Amici, Martina contro i prof: “Al Serale chi fa più scena”, lacrime e scontri

Amici 19, Martina e Stefano fermati dalla commissione: la reazione in sala relax

Ad Amici 19 la tensione si taglia con un coltello in vista del Serale. Gli allievi ancora non in maglia verde stanno vivendo dei momenti molto tesi e in particolare Stefano e Martina, su cui la commissione ha sospeso il giudizio dopo l’ennesimo esame di sbarramento. Karina è stata eliminata, mentre hanno proseguito la corsa verso il serale Jacopo, Francesco e Matteo. Agli altri due Rudy Zerbi ha spiegato che le idee di tutti non erano ancora chiare, quindi ha chiesto loro di cantare una canzone. Martina e Stefano non conoscevano Margherita di Cocciante e questo ha lasciato a bocca aperta i professori, tutti. Tornati in sala relax, Stefano e Martina hanno chiesto chi conoscesse la canzone e quasi tutti hanno iniziato a canticchiarla. Poco dopo è arrivato Rudy per comunicare ai due la decisione della commissione.

Rudy congela Martina e Stefano, che non reagiscono bene: “Non va avanti chi merita qua”

Il prof di canto ha detto: “Io non so se vi siete resi conto che noi eravamo a un bivio. sopo quello che è successo, il bivio è una strada dritta. Quindi vi facciamo sapere”. La decisione verrà presa senza dubbio nella registrazione di Amici di oggi, che vedremo in onda domani. Intanto la reazione di Martina e Stefano non è stata delle migliori. La cantante si è lasciata decisamente andare: “Per come stanno trattando me e Stefano spero ci sbattano fuori tutti e due. Non è proprio giusto. Può capitare, hanno fatto 50 milioni di canzoni, ci può stare. Non va avanti chi merita qua. Non parlo, perché sennò… Si commenta da solo tutto ciò”. Anche Stefano sembrava più o meno della stessa idea e parlando dei professori ha detto: “Non capisco che ragionamenti fanno. Ogni occasione è buona. […] Mi dicono cose che non hanno senso. Ho cantato benissimo oggi e mi dicono che non conosco Margherita. Lo sanno che se vado davanti ai professori esterni entro, solo a loro non piaccio”.

Martina contro i professori ad Amici: “Mi sembra follia, al Serale chi fa più scena”, scontro con Francesco

Subito dopo Martina ha iniziato a paragonare sia lei sia Stefano a Francesco, che come loro non è ancora al Serale ma è stato promosso all’esame. Queste le parole dell’allieva: “Mi sembra follia. Non saremo i più bravi del mondo ma non penso che dovremmo contendercela noi due. Ho vinto due volte contro Francesco, magicamente Francesco è salvo. Nella prossima vita nasco più fi.a, magari è meglio. Mandate al Serale chi fa più scena”. Francesco non se ne è stato in silenzio, ma ha reagito: “Hai passato l’intero programma a guardare quello che fanno gli altri. Parla di te ai professori, invece di dire gli altri sì e io no. Smettila per favore”. Stefano ha affermato di cantare meglio di Francesco, che forse canta meglio di tanti in realtà.

Amici, Martina in lacrime: “Non voglio andare contro Stefano”

Gaia ha consigliato a Martina di parlare con i professori, poi è intervenuta Giulia ma Martina ha iniziato ad attaccare anche lei, in relazione all’amicizia con Francesco. “Non sai avere una discussione matura, sei indisponente”, le ha detto Giulia. Martina è sembrava convinta dei suoi pensieri: “Palese che sia un’ingiustizia, è assurdo tutto questo”. Poi si è lasciata andare alle lacrime, dicendo di essere molto nervosa. Anche in sala prove il suo umore non è migliorato, anzi si è bloccata e ha iniziato a piangere nuovamente. La vocal coach ha chiesto cosa non andasse e Martina ha spiegato: “Andare contro Stefano, non lo voglio fare. Piuttosto mi elimino prima. Questa cosa mi blocca, è proprio una cosa che non voglio fare”. Ha poi detto che contendersi un posto al Serale con Stefano la fa star male, indipendentemente da come andrebbe.

Martina Beltrami ad Amici: “I prof sottovalutano il mio lavoro”

La coach ha detto di essere dispiaciuta di questo blocco, perché Martina stava lavorando bene ultimamente. E anche queste parole hanno fatto reagire Martina contro i professori: “Mi fa inca….re sta cosa, il continuo sottovalutare il mio lavoro da parte dei professori. Perché? Uno fa e poi sei continuamente messa in discussione. Se faccio bene mi dicono che è stato un caso”.