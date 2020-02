Francesco Bertoli eliminato ad Amici: le parole del cantante e il saluto a Giulia

Amici 19, chi è stato eliminato nella prima puntata del Serale di venerdì 28 febbraio: Valentin e Francesco all’ultimo scontro

La prima puntata del Serale di Amici 19 si è appena conclusa e Francesco Bertoli è stato eliminato. All’ultimo scontro abbiamo visto confrontarsi Valentin e Francesco. A votare, come ha spiegato Maria De Filippi, è stata l’intera commissione. Non il televoto, come invece è successo nella prima sfida diretta per l’eliminazione tra Martina e Francesco, con l’uscita della prima. Che stasera ci sarebbero state due eliminazioni era chiaro già da una settimana, i ragazzi erano preparati ma possiamo immaginare lo stato d’animo dei due eliminati della prima puntata del Serale. Se fino a una settimana fa sognavano la maglia verde, non deve essere stato bello lasciare la festa dopo poco tempo.

Serale Amici, Francesco Bertoli è il secondo eliminato nella prima puntata

Con un meccanismo che non tutti hanno ancora compreso, la prima puntata si è conclusa con l’eliminazione di Francesco. Nyv e Nicolai hanno conquistato la felpa per la seconda puntata già dopo il primo girone; Giulia e Javier ce l’hanno fatta nel secondo. Gli altri erano invece tutti a rischio eliminazione e solo tre sono stati salvati. La felpa è scesa per Gaia, Jacopo e Talisa. Per cui Valentin e Francesco se la sono giocata fino all’ultimo. Una esibizione a testa e subito dopo la pubblicità Maria ha dato il verdetto: dopo Martina Beltrami, Francesco è il secondo eliminato di Amici 19. Anche stavolta è stata la felpa ad annunciare l’esito della sfida: c’era il volto di Valentin, che ha di fatto conquistato la seconda puntata.

Francesco Bertoli eliminato al Serale di Amici, i ringraziamenti prima di andare via

“Grazie di essere stato con noi”, ha detto Maria al secondo eliminato di stasera. Francesco ha ringraziato tutti lasciano il Serale di Amici: “Grazie Maria per questa opportunità, grazie di cuore. Volevo ringraziare i professori che mi hanno spronato, ho imparato tantissimo. Grazie a tutti quanti, davvero”. Poi stava subito lasciando lo studio, ma Maria lo ha fermato dandogli la possibilità di salutare Giulia, visto che stava per andare in pubblicità.