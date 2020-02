Serale Amici, Martina Beltrami prima eliminata: parole strane dopo l’abbandono

Martina Beltrami prima eliminata dal Serale di Amici

La prima eliminata del Serale di Amici 19 è stata Martina Beltrami che si è sfidata con Francesco Bertoli alla fine della prima manche e ha perso al televoto. L’esito era abbastanza scontato, a dire il vero, non perché la Beltrami sia poco talentuosa ma perché le tante polemiche mosse durante il suo percorso nella scuola avranno senz’altro influenzato l’opinione del pubblico in negativo. Siamo d’accordo col fatto che in un talent show a contare dovrebbe essere la bravura ma è comprensibile che il telespettatore si affezioni anche al personaggio, al mondo in cui i cantanti e i ballerini si comportano e si approcciano agli altri. E questo non ha aiutato per niente la Beltrami.

Serale Amici prima puntata, Martina saluta tutti senza polemiche e ringrazia

L’eliminazione di Martina arriva dopo una prima puntata molto particolare, in cui nessun cantante all’inizio ha dato il meglio di sé. E per la Beltrami non si può dire che le cose siano andate diversamente, visto che le performance che ha fatto non sono state il massimo, per via dell’evidente emozione che ha bloccato un po’ tutti. Martina ha lasciato la scuola in modo diverso dal solito, quasi strano per noi che la seguiamo da sempre, nel senso che se qualcuno si aspettava una polemica si sbaglia di grosso: la cantante ha spiegato a Maria che “è stato proprio un bel viaggio. Grazie mille a tutti quanti – ha poi aggiunto –. Dai professori ai miei compagni, a tutta la macchina che funziona in modo perfetto”. Tanti ringraziamenti insomma per chi le ha permesso di fare per molti mesi quello che ha sempre sognato.

Il percorso di Martina ad Amici 19

Quello di Martina è stato un percorso difficile, come ricorderete senz’altro: la cantante infatti rischiava di non entrare affatto al Serale, e a portarla avanti infatti non sono stati i professori ma la commissione esterna. Siamo sicuri ad ogni modo che la Beltrami abbia un futuro tutto roseo da costruire e saremo felici di aggiornarvi sulla sua carriera. In bocca al lupo, Martina!