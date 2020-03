Vanessa Incontrada risponde a Javier: “Silenzio e mettilo nella testa”

Serale Amici 2020, Vanessa Incontra risponde alle critiche di Javier Rojas: lui rimane in silenzio

Vanessa Incontrada è rimasta delusa per le parole che Javier Rojas ha speso contro di lei durante la settimana: ha detto, senza mezzi termini, che la giuria non avrebbe nessuna voce in capitolo per esprimere dei pareri su di loro; si è concentrato maggiormente sull’attrice, la quale, non conoscendo il mondo della danza, non riuscirebbe a distinguere un’esibizione di qualità da una meno perfetta. Ma ha detto anche altro… La Incontrada, dopo la performance di Javier, ha voluto chiarire tutto (e Javier non ha fiatato).

Il consiglio di Vanessa Incontrada a Javier a tutti gli allievi di Amici 2020

Javier, con arroganza, si era scagliato contro i giudici di Amici 19, ribadendo – come la sua maestra Alessandra Celentano – che non sono competenti. Vanessa Incontrada ha voluto rispondere al ballerino cubano: “Da questa mia poca esperienza può nascere un consiglio da seguire. Stai in silenzio e lo metti in testa”. Ha poi precisato che la giuria non ha nulla contro Javier: “Credimi, noi non ce l’abbiamo con te. Diamo il nostro parere in base alle vostre esibizioni, in base a quello che vediamo”.

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi: assente la Bertè

Questa sera, ad Amici 2020, ci sono state delle assenze: Loredana Bertè non è potuta essere presente in studio. Il Coronavirus ha fatto saltare diverse trasmissioni e ha provocato dei problemi anche ad Amici di Maria De Filippi: i ballerini, per esempio, sono costretti a ballare a un metro di distanza e non c’è il pubblico che tifa per i concorrenti.