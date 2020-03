Loredana Bertè non c’è ad Amici, perché? Il motivo

Serale Amici, Loredana Bertè non può esserci nel talent show di Canale 5

Com’era facile da immaginare, anche ad Amici 2020 ci sono state delle assenze dovute alle misure restrittive per contenere il Coronavirus. Loredana Bertè non ci sarà ad Amici per un periodo non proprio breve: fino a quando il presidente Giuseppe Conte non darà la possibilità di ritornare alla “vita di tutti i giorni”, quando dunque il pericolo verrà scongiurato. La Bertè si trova a Milano, una delle prime città colpite dal Coronavirus. Al momento sappiamo che Amici di Maria De Filippi continuerà la messa in onda, ma è possibile anche – viste le assenze e le stringenti norme da seguire – che potrebbe avere qualche modifica: forse la finale di Amici verrà anticipata?

Loredana Bertè assente ad Amici: la motivazione

Ieri i genitori dei concorrenti di Amici hanno telefonato per rassicurare i propri figli, oggi Loredana Bertè ha detto, su Instagram, che non potrà esserci nel talent show di Canale 5: “Questa sera, pur essendo in piena salute, vivendo io a Milano, nella ‘zona blindata’ e tenendoci alla vostra e alla mia salute purtroppo non sarò ad Amici. Mando un abbraccio a Maria e un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi! Speriamo a prestissimo… Vi guarderò da casa”.

Il consiglio di Loredana Bertè e le ultime su Amici di Maria De Filippi

Loreda Bertè ha poi ricordato a tutti di seguire tutte le norme per contenere il diffondersi del Coronavirus: “PS: Invito tutti a rispettare le direttive governative”. Quando rivedremo questo giudice ad Amici 19? Non lo sappiamo ancora, ma è certo che gli allievi continueranno a preparare le proprie esibizioni (anche se non sono totalmente isolati) e quelle che non mancano mai sono le litigate di Nicolai.