Concorrenti Amici rassicurati dai genitori su Coronavirus: le telefonate

Amici 19. i genitori telefonano ai figli per parlare del Coronavirus: come stanno?

I genitori dei concorrenti di Amici 2020 hanno avuto delle telefonate coi loro figli; per quanto riguarda Nicolai, ha telefonato la sorella, la quale, oltre a dirgli che stanno benissimo, gli ha detto che sua madre lo ama (in passato il ballerino aveva raccontato di volere un rapporto più stretto con lei). Tutti gli allievi sono preoccupati per il diffondersi del Coronavirus in Italia, per questo la redazione ha permesso loro di avere delle brevi telefonate con i propri parenti, in modo tale da continuare il proprio percorso senza l’ansia di sapere come stanno davvero.

Le telefonate ai cantanti di Amici: grandi emozioni

La prima a ricevere la chiama è stata Nyv, che ha ammesso di essere seriamente preoccupata per il Coronavirus. Queste sono tutte le telefonate fatte ai cantanti di Amici di Maria De Filippi:

Mamma Nyv : “Sto bene. Sei bellissima. Sentire la tua voce è una grande emozione. L’unico disagio è quello di non poter uscire. Non piangere. Lo sai che ti amo. Sei veramente una grande artista per me”.

: “Sto bene. Sei bellissima. Sentire la tua voce è una grande emozione. L’unico disagio è quello di non poter uscire. Non piangere. Lo sai che ti amo. Sei veramente una grande artista per me”. Mamma Giulia Molino : “Anche noi stiamo bene. Io sto andando in ufficio e lavoro. Papà fa smart working. Usiamo tutte le precauzioni. Siamo in casa, è un momento difficile ma passerà”.

: “Anche noi stiamo bene. Io sto andando in ufficio e lavoro. Papà fa smart working. Usiamo tutte le precauzioni. Siamo in casa, è un momento difficile ma passerà”. Mamma Gaia Gozzi : “Stiamo tutti bene. Esco di casa solo per andare al supermercato o in farmacia una volta alla settimana. È surreale. Ognuno di noi deve fare quello che è giusto fare. Noi siamo a casa. Vai avanti per la tua strada. L’unica cosa che mi preme è che tu stia al sicuro. Noi siamo con te”.

: “Stiamo tutti bene. Esco di casa solo per andare al supermercato o in farmacia una volta alla settimana. È surreale. Ognuno di noi deve fare quello che è giusto fare. Noi siamo a casa. Vai avanti per la tua strada. L’unica cosa che mi preme è che tu stia al sicuro. Noi siamo con te”. Mamma Jacopo Ottonello: “Sono situazioni particolari. Noi stiamo tutti bene. Stai tranquillo. Greta [la sua fidanzata ndr] dice che è dalla tua parte e che non devi mollare. Continua così e fai tutto quello che stai facendo. Ti meriti tutto”.

Chiamate dall’estero da parte dei parenti di Nicolai e Javier

I parenti dei ballerini di Amici 19 non vivono invece in Italia: i genitori di Javier sono di Cuba mentre quelli di Nicolai sono argentini (al momento non è stata trasmessa la telefonata di Valentin). Ecco cos’hanno detto: