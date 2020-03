Jacopo Ottonello, fidanzata e lacrime amare: promessa ad Amici 19

Fidanzata Jacopo Ottonello, ad Amici 19 il cantante in lacrime dopo il Serale

Anche Jacopo Ottonello ha avuto un crollo dopo la seconda puntata del Serale di Amici 19, forse per i giudizi non proprio entusiasmanti ricevuti e probabilmente anche per la distanza dai suoi affetti più cari: è vero che sono passate solo due settimane circa dall’ingresso al Serale ma anche un breve periodo di tempo può creare disagi e malumori in una condizione di stress come quella che i concorrenti di Amici vivono. “Ti sento un po’ stanco. Cosa succede?”, con queste parole è iniziata la chiamata tra Jacopo e la sua fidanzata Greta. “Mi manchi da morire”, le ha confessato il cantante che ovviamente manca tanto anche a lei: “Anche tu mi manchi tanto. Però tieni duro, perché stai andando bene. Io sono sempre con te, lo sai? Non ti voglio sentire così”.

Amici, la promessa della fidanzata di Jacopo: “Sono sempre qua!”

Tenerissime le parole di Ottonello a un certo punto della conversazione: “Mi prometti che quando ritorno ci sei?”. Innamoratissimo e beccato in un momento di grande fragilità, Jacopo si è insomma completamente lasciato andare con la sua Greta che a sua volta non si è risparmiata: “Sono sempre qua! Sempre!”. Le parole della ragazza serviranno a poco in un contesto del genere ma sempre meglio che niente, no? E comunque a prescindere da tutto possiamo dire che questo Jacopo innamorato è proprio una gioia per gli occhi e che le sue parole sono una sinfonia per le orecchie? Sì, possiamo.

Jacopo, quattro mesi con la ragazza: “Ti penso costantemente ogni giorno!”

“Ogni cosa mi ricorda te”, le ha poi confessato Jacopo parlando anche di una ricorrenza importante: “Abbiamo fatto quattro mesi”. “Ci hai pensato?”, ha risposto sorpresa Greta. “Sì, un sacco”, ha confermato subito Jacopo. “Me lo chiedevo, sai? Sappi che ti penso costantemente ogni giorno. Sempre. Sempre. Sei sempre nei miei pensieri”, ha così continuato lei. “Anche tu”, ha esclamato Ottonello emozionato come poche volte l’abbiamo visto. “Ho sempre pensato – ha poi aggiunto – che magari non potevi tanto essere soddisfatta di me”. “Sono fiera di te! Comunque vada, qualunque cosa tu faccia. Per me hai già vinto!”, gli ha ricordato Greta. Un bellissimo momento che speriamo abbia dato forza a Jacopo!