Nicolai contro tutti ad Amici: “Invidiosi, sono il ballerino del secolo”

Amici 19, Nicolai sempre più isolato e contro tutti: scontri e nuove tensioni in casetta

Nicolai Gorodiskii ad Amici 19 continua a essere protagonisti di scontri in casetta. Nel daytime di oggi abbiamo visto come è proseguito lo scontro con Javier Rojas, ma ha fatto innervosire parecchio anche Giulia stavolta. A Javier ha continuato a dire che non è un buon ballerino, che non ci mette cuore e anima in pratica e che si dedica solo alla tecnica. Ovviamente di sé stesso ha detto tutt’altro e proprio per questo Javier gli ha fatto notare che non è primo ballerino in una compagnia. Nicolai si è difeso dicendo di esserlo in Ucraina e da qui è cominciata una battaglia a suon di compagnie di danza in cui hanno lavorato. Fino a quando Nicolai non ha sbottato: “Sei una me…a con me da quando sono arrivato”. Javier non ha ceduto alla provocazione, ma Nicolai canticchiando ha proseguito: “Principe non sei e non sarai mai, e te lo dico con tutto il cuore”.

Nicolai contro Javier ad Amici: “Per me non vali un ca..o quando balli”

Giulia, che non sta passando momenti facili, ha osservato che era un comportamento non umile, il ballerino ha iniziato a raccontare di aver sofferto nella sua vita ma la cantante ha detto che ognuno ha la sua storia. Nicolai non si è arreso, così Giulia ha preferito andare via ma non prima di averlo mandato a quel paese e detto “sei un bambino”. Javier gli ha detto di vergognarsi, ma anche stavolta Nicolai non ha mollato la presa: “Per me non vali un ca..o quando balli”. Il cubano ha quindi detto di non essere interessato al parere di Nicolai, poi è tornata Giulia ma appena ha iniziato a parlare è stata interrotta. “Non ti permettere di dire che non sono umile”, ha detto Nicolai prima di andare via. Arrivato nell’altra casetta e isolandosi come sempre, ha iniziato il suo discorso in solitaria con la telecamera: “Io non ho mai parlato male di voi. Voi parlate sempre male di me. Invidiosi. Javier Rojas, ma chi è? Che classico ha fatto?”.

Amici, Nicolai non si ferma più: “Gente invidiosa che vuole coprire il mio talento”

Nyv ha provato a difenderlo intanto con gli altri: “Reagisce sempre con cattiveria quando vorrebbe esprimere concetti più profondi”. Nicolai nel frattempo diceva, da solo, che nessuno conosceva Javier mentre Javier sapeva chi fosse Nicolai Gorodiskii. “Non capisce cosa sta facendo, pensa che è solo movimento ma c’è tanta gente che si può muovere. Io qualsiasi cosa faccio nella danza arrivo al pubblico. Disprezzo totale”, ha aggiunto. Valentin nell’altra casetta ha detto che Nicolai è brutto da vedere in qualsiasi cosa balli. Intanto Nicolai lo prendeva in giro in giardino e ha aggiunto: “Gente invidiosa che vuole coprire il mio talento”.

Nicolai Gorodiskii: “Faccio paura perché sono il ballerino di questo secolo”

E dopo queste parole è iniziato il monologo di Nicolai: “Io faccio paura perché sono il ballerino di questo secolo e lo so. Me lo dicono dei grandi. Io sono umile ma mi devo difendere da gente come questa, che non è forte. Sennò sarei buttato, sempre quando arrivo in un gruppo tutti mi vogliono far sentire scomodo così non posso fare il meglio di me. Nessuno vale niente, è uno contro tutti. Non ce la faccio più con questi ignoranti. Tutti dicono ‘anche io’, nessuno sa cosa ho passato nella mia vita e come è stato difficile per me”.