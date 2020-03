Amici, Javier contro giudici: “Non li conoscevo, giudizi incompetenti”

Serale Amici 2020, Javier non si trattiene e spara a zero sui giudici: parole che fanno discutere

Javier Rojas ha voluto dire la sua sui commenti dei giudici dell’ultima puntata di Amici 19 andata in onda. Come al solito, non si è trattenuto poi tanto, affiancandosi alla sua maestra, Alessandra Celentano: entrambi pensano che siano incompetenti, che non possano dare certe opinioni perché non conoscono la danza. Nonostante Vanessa Incontrada abbia specificato che, in passato, ha fatto tanti anni di danza ma poi, per altri motivi, ha deciso di seguire un’altra strada, Javier la vede comunque come un’attrice brava nel suo (non la conosce però), che non è in grado di dare giudizi corretti sulle esibizioni di ballo.

Javier ad Amici: “Non li conoscevo, giudizi da incompetenti”

Se Talisa Rovagnani parla di gossip (spiegando il perché dormiva sul divano col fidanzato), Javier ha preferito sparare critiche a raffica contro la commissione di giudici formata da Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Loredana Bertè: “Io, prima di venire qua, non li conoscevo e in futuro non li conoscerò sicuramente. Quello che mi hanno detto si è rivelato un giudizio da incompetenti. Alle persone del mondo esterno piace molto come ballo io. Il corpo è già di per sé un modo per esprimersi: non devo sorridere in questo modo, non devo piangere in quell’altro modo”.

Scontro professori-giudici, chi la spunterà? Le ultime proposte

Poi ha lanciato una frecciatina a Vanessa Incontrada: “Forse per lei che è un’attrice è diverso”. Non si placherà di certo qui questa polemica: Anna Pettinelli ne ha dette quattro a Gabry Ponte, arrivando persino ad affermare che non sa reggere il confronto con la Celentano! Ne vedremo delle belle. Intanto cominciano a esserci sempre nuove proposte: verrà accettata quella di Ponte, secondo il quale sarebbe giusto che, le ultime decisioni, debbano spettare solo a lui e ai suoi due colleghi?