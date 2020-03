Serale Amici, Pettinelli sbotta su Ponte: “Rosicone, non reggi confronto”

Anna Pettinelli contro Gabry Ponte: la nuova polemica scoppiata durante il Serale di Amici 19

Anna Pettinelli ha deciso di dire la sua sul polverone scatenato da Gabry Ponte, il quale ha fatto ben intendere che non è necessaria la giuria dei professori e che dovrebbe quindi essere limitato il suo potere decisionale. La Pettinelli – professoressa di canto – non è assolutamente d’accordo con quanto detto dal giudice, giungendo persino a dire che il deejay non riuscirebbe a reggere il confronto con Alessandra Celentano, la quale – durante l’ultima diretta – gli ha detto che non dà giudizi da competente. Un attacco, questo, che non è proprio andato giù a Ponte, che ha fatto una precisa proposta durante il daytime.

Serale Amici, la Pettinelli non si trattiene: “Giudici rosiconi, Gabry non regge confronto”

Mentre Talisa ha spiegato come mai dormiva sempre sul divano con Javier, Anna Pettinelli ne ha volute dire quattro a Gabry Ponte attraverso un video pubblicato su Instagram: “Caro Gabry, tanto rumore per un incompetente della Celentano. Chiedi che la giura dei professori non abbia più voce in capitolo… significa che non reggi il confronto! Si fa una discussione e poi si va a mangiare una bella pizza insieme. Se te la sei presa così tanto significa che non siete poi così incompetenti, ma rosiconi sicuramente”.

La proposta d Gabry Ponte per “zittire” i professori di Amici

Questa è stata la proposta d Gabry Ponte: “Siamo chiamati a valutare quello che vediamo sulla base delle nostre personali esperienze artistiche. È importante capire questo perché una presa di posizione di questo tipo rischia di screditare il ruolo della giuria agli occhi dei ragazzi e rischia di minare la credibilità di chi questa giuria l’ha composta e preposta a valutare le loro esibizioni che da parte della giuria devono essere valutate in maniera responsabile, svincolata da giudizi e pregiudizi e dalla storicità relativa al percorso di formazione dei ragazzi, quindi ho deciso di fare questo video per chiedere alla produzione che nella prossima puntata tutte le esibizioni dei ragazzi comprese quelle della fase di eliminazione vengano valutate esclusivamente da me, da Loredana e da Vanessa”. Proposta che verrà accettata? Non ci resta che aspettare la risposta della Celentano!