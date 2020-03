Javier e Talisa dopo Amici: dubbi cancellati e perché dormivano sul divano

Amici gossip: continua (a distanza) la storia di Talisa e Javier? La ballerina spiega tutto durante una diretta Instagram

Javier e Talisa stanno ancora insieme? La ballerina ha dovuto abbandonare la scuola di Amici di Maria De Filippi: non ha potuto proseguire il suo percorso, ma è riuscita a dimostrare quello che vale davvero, nonostante l’infortunio. Talisa ha dovuto usare le stampelle per dei problemi alla caviglia, ma Giuliano Peparini le ha permesso comunque di fare delle coreografie stupende, intense, attraverso le quali ci ha dato la conferma del suo grande talento.

Perché Javier e Talisa dormivano sul divano? Ora c’è la risposta

Durante una diretta Instagram realizzata da Talisa Ravagnani e Martina Beltrami, la ballerina ha spiegato che sicuramente riabbraccerà Javier dopo Amici 19. E i suoi dubbi sono stati spazzati via? La sua risposta: “Più o meno”. Anche se durante la cena ha conosciuto meglio il suo fidanzato: “La cena è stata davvero bella. Il cibo era buonissimo!”. Ha poi spiegato come mai dormivano sempre sul divano: “Perché stavamo più comodi, era molto più grande. In camera poi faceva caldo”.

Talisa di Amici 19: cure alla caviglia e tour di Selena Gomez

Martina Beltrami le ha chiesto se prenderà parte al tour di Selena Gomez: “Non so se lo farà”; poi la cantante le ha fatto una battuta: “Usa i soldi che hai fatto con Selena Gomez per comprare un drone e vedere quello che fanno nelle casette!”. Talisa Ravagnani ha poi spiegato di star continuando a fare trattamenti per la sua caviglia: fra non molto dovrebbe essere in grado di ballare al massimo delle proprie possibilità.