Amici, Javier e Talisa: il regalo di Timor è una cena, cos’è successo

Talisa e Javier ad Amici fanno sul serio? Una cena da sogno per due in casetta: il regalo di Timor

Talisa e Javier ad Amici sono stati protagonisti di una cena da sogno in casetta! Come è stato possibile? Grazie al torneo Amici Prof! Timor Steffens è stato il vincitore della prima puntata, anche se Maria De Filippi ci ha messo lo zampino togliendo i voti a Rudy Zerbi, e in qualità di vincitore ha avuto la possibilità di fare un regalo a un allievo. Timor ha scelto Talisa come allieva da premiare e lei ha espresso il suo desiderio: una cena romantica con Javier. Desiderio realizzato: nel daytime di Amici di oggi abbiamo visto i due ricevere degli abiti elegantissimi, prepararsi e raggiungere una delle due casette, dove è stata allestita la cenetta appositamente per loro. La prima a essere chiamata in confessionale è stata Talisa. Qui ha trovato una scatola enorme con dentro più di un abito, lei ha scelto un abito lungo con uno spacco.

Javier e Talisa a cena insieme, Nyv: “Fate i bravi”

Anche Javier ha trovato i suoi pacchi regalo, con abito elegante e camicia bianca ma senta cravatta o papillon. I due si sono preparati, poi insieme hanno raggiunto l’altra casetta. Nyv ha esclamato: “Fate i bravi“. Nicolai si è complimentato con loro: “Siete belli, siete belli”. Appena si sono ritrovati soli, Talisa e Javier occhi negli occhi sembravano molto imbarazzati e hanno ripetuto più volte che era tutto molto strano. Javier ha detto: “Talisa sei bellissima, però è strano. Dopo che usciamo da qui andiamo a cena”. Anche Talisa aveva qualcosa da dire: “Ok, va bene. Son contenta, perché ho scelto te. Bello stare in tua compagnia, non sempre perché sbagli ogni tanto. Son felice di stare qui, troppo”.

Amici, Talisa e Javier si baciano durante la cena romantica!

La ballerina poi si è lasciata andare a delle riflessioni ad alta voce: “Quanto è stata bella questa esperienza, le persone che abbiamo conosciuto. Però mi manca la vita normale, manca poco però devo essere più felice di stare qui dentro. è facile dimenticare quanto è bello stare qui, perché dopo mancherà. Non sono pronta a lasciare Amici”. Javier poi ha chiesto della musica, che subito è arrivata, e ha ripetuto a Talisa quanto fosse bella. Poi si è alzato ed è andato vicino a lei, iniziando a darle dei baci. Che questa cena abbia spazzato via i dubbi di Talisa su Javier?