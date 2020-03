Javier e Talisa, aria di crisi: “Non è onesto”, lui ripensa all’ex fidanzata

Amici gossip: Javier e Talisa ai ferri corti? La coppia scricchiola per via dei troppi dubbi

Talisa e Javier sono già in crisi? Si sono mostrati davvero vicini, in questi ultimi giorni: le effusioni non sono mancate mai e quindi tutti pensavano che, prima o poi, avrebbero deciso di ufficializzare tutto, magari parlando di fidanzamento. E invece no. Quest’oggi entrambi hanno lasciato senza parole tutti i loro fan: Talisa ha confessato che non si fidanzerebbe mai e poi mai con un ragazzo come Javier perché non si fida assolutamente di lui; Javier, dal canto suo, ha spiegato che ha pensato alla sua ex fidanzata. Gli manca? E con Talisa cosa c’è di vero? Lo vorrebbe sapere anche lei…

Talisa e Javier crisi: lei non si fida, la confessione ad Amici

Valentin ha dei dubbi su tutti i concorrenti di Amici 19 mentre Talisa non si fida di Javier (il ragazzo che sbaciucchia in diversi momenti della giornata): “Non mi fidanzerei mai con Javier. Non è onesto. Almeno dimmi la verità. Prima mi dice ‘ti voglio bene’, poi “I love you”. Perché devi giocare? Dimmi la verità”. Talisa è lasciata in bilico: non sa se il ballerino voglia veramente costruire qualcosa di serio con lei, anche se la riempie continuamente di attenzioni. Si rivelerà un fuoco di paglia e lui ritornerà dalla sua ex? Che non ha tradito.

Ex fidanzata Javier: lui la pensa, ma Talisa (ancora) non lo sa

Quello che ha fatto cadere le braccia ai telespettatori è stata un’uscita poco felice da parte di Javier: “Sto pensando alla fidanzata che avevo fuori”. Confessione, questa, fatta a Valentin, che non ha commentato. Cos’altro sta succedendo all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi? Nicolai ha parlato del suo rapporto difficile con la mamma.