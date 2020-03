Amici 19, Valentin rapporto sorella e critica tutti: “Solo, nessuno sincero”

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi: Valentin parla del magnifico rapporto che ha con la sorella

Valentin Alexandru Dumitru ha confessato – anche lui – di non trovarsi poi così bene con gli altri concorrenti di Amici 2020. Gli manca la famiglia, in particolar modo sua sorella, con la quale condivideva dei piccoli ma magici momenti, come guardare la TV insieme. Non riesce però ad affezionarsi agli altri ragazzi che, a suo dire, sarebbero totalmente concentrati sulla gara. Salva solo due cantanti, che per lui sono veramente autentiche. Parole, queste, fatte nel confessionale… altrimenti avrebbe scatenato un putiferio!

Valentina Alexandru insofferente ad Amici: trova tutti poco sinceri

Se Talisa teme di uscire per via del dolore al piede, Valentin vorrebbe tornare a casa solo per poter riabbracciare i suoi parenti, come ha spiegato durante il daytime: “Qui voglio stare da solo. A casa mia, invece, se mia sorella entra in camera mia per vedere la televisione con me, mi piace tantissimo. Se le persone che amo vengono da me, mi fa piacere. Qua però c’è una grande competizione. Non sento nessuno sincero. Forse solo Giulia e Nyv. Loro sono vere”.

Le belle parole di Nyv su Valentin

Valentin ha rifiutato di dire a tutti di essere poco sinceri, evitando un litigio (ce n’è già uno in corso!). Nyv ha voluto spendere qualche parola sul ballerino di latino-americano: “Per me è il numero uno per quanto riguarda la disciplina, il rispetto e il modo di approcciarsi a quello che sta facendo. Lui è sempre molto concentrato e non smette mai di credere in quello che fa. Sa riconoscere l’errore e poi lo supera alla grande. Non piange e non si dispera mai. Si chiude in sé stesso, riflette e va avanti”. Valentin ha parlato della sorella mentre Nicolai ha fatto una confessione a dir poco inaspettata sulla madre!