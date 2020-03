Talisa di Amici torna a casa? “Mi fa male, zero forze per provare”

Ultime notizie Amici 2020: Talisa lascia la trasmissione dopo l’infortunio? Le fa ancora male

Talisa Ravagnani vorrebbe ritornare a danzare come prima. Purtroppo l’infortunio alla caviglia non le permette di dare il massimo di sé, nonostante i professori e il direttore artistico Giuliano Peparini le stiano realizzando delle performance ad hoc, per impedirle di tornare a casa perché impossibilitata a esibirsi. Durante il Serale di Amici 19, Talisa ha un umore piuttosto altalenante: non è facile per un ballerino accettare un infortunio di quel tipo, che non consente di ballare al massimo delle proprie potenzialità. Comunque Peparini è dalla sua parte, la incoraggia, non vuole assolutamente che molli; lo stesso vale per Timor Steffens, che ha da sempre fatto il tifo per lei.

Momento di sconforto per Talisa: ad Amici si sfoga così

Prima di sapere della possibile doppia-eliminazione di Javier e Nicolai, la ballerina Talisa ha avuto un momento di sconforto: “Ora è troppo. Ogni cosa che faccio, non va bene. Non ho più forze per provare. Non riesco a sentirmi me stessa. Mi sono persa completamente. Non lo so… Non so se è giusto andarmene a casa”. Il suo desiderio è quello di guarire quanto prima, ma il medico le ha consigliato di non affaticare il piede per evitare complicazioni che non le permetterebbero di restare nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Anticipazioni Serale Amici: cosa ne sarà di Talisa, Javier e Nicolai?

Talisa ha capito che, sfogandosi, tornerà presto tutto alla normalità: “Non voglio mollare. Sarebbe peggio! Va beh, è un momento di sconforto”. Ha ammesso cosa la turba: “Sono stressata per il piede, che mi fa ancora male. Non riesco a ballare ancora come vorrei io”. Ad Amici 2020 si è parlato anche del Coronavirus e di quello che bisogna fare per evitarlo… è invece notizia di poche ore quella del possibile cambio di messa in onda della prossima puntata del Serale.