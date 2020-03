Serale Amici anticipato a giovedì per coronavirus? La decisione di Mediaset

Amici 19, l’appuntamento del Serale verrà anticipato di un giorno? Le ultime news

Il Serale di Amici 19 verrà anticipato a giovedì? Il coronavirus sta sconquassando tutti i palinsesti e anche la televisione, seppure sia l’ultimo dei problemi in questo momento storico dell’Italia, sta subendo delle conseguenze. Per il momento non c’è ancora nulla di certo, ma un’eventuale stop anche a Roma alla presenza del pubblico negli studi televisivi potrebbe spingere Maria De Filippi e Canale 5 ad anticipare a domani. Ribadiamo che la notizia non è ancora ufficiale, però dall’ambiente inizia a trapelare qualche indiscrezione e in attesa della decisione definitiva di Mediaset c’è già chi storce il naso. Molti infatti si sono chiesti cosa cambierebbe nel giro di un giorno: perché giovedì sì e venerdì no, insomma?

Serale Amici anticipato a giovedì? Tutta colpa del coronavirus: cosa sta succedendo

Probabilmente sarebbe una decisione presa per questioni burocratiche. Oggi il governo infatti ha decretato la chiusura delle scuole fino al 15 marzo; sono saltate, tra ieri e oggi, anche due partite della Coppa Italia. E domani potrebbe toccare alle trasmissioni televisive senza pubblico in tutta Italia e non solo più quelle a Milano, con effetto a partire da venerdì. Solo ipotesi per ora, ma Davide Maggio ha twittato sulla possibilità di anticipare il Serale di Amici a giovedì. Questo il tweet: “Anche a Roma i programmi tv potrebbero andare in onda senza pubblico a partire da venerdì. Per questo, Mediaset pare stia pensando di anticipare la messa in onda di #Amici19 a domani”. In un secondo momento sempre Maggio ha spiegato che tutti gli ospiti sono stati convocati per domani sera in via precauzionale. Se il decreto dovesse avere effetto a partire da venerdì, allora il Serale di Amici andrà in onda giovedì. Qualora entrasse in vigore già da domani, invece, tutto rimarrebbe invariato poiché non ci sarebbe motivo di anticipare per avere il pubblico.

Amici, anche le trasmissioni a Roma senza pubblico? Il rischio c’è

Sarebbe impensabile in effetti una puntata del Serale del talent show di Maria De Filippi senza pubblico. Anticipando di un giorno si riuscirebbe a ovviare a eventuali nuove disposizioni per la televisione, ma il problema potrebbe ripresentarsi la settimana prossima. Insomma, sono giorni non facili per tutti, ma un modo per andare avanti bisogna trovarlo. La televisione può aiutare ed essere fonte di distrazione per qualche ora, oltre che di informazione. Vi terremo aggiornati comunque su quando andrà in onda la prossima puntata del Serale di Amici!