Anticipazioni Serale Amici, Javier e Nicolai rischio eliminazione: litigio

Javier e Nicolai eliminati ad Amici 19? La dura decisione dei professori: i ballerini potrebbero abbandonare per sempre il programma

Ci sarà una doppia–squalifica ad Amici 2020? A rischiare grosso, Nicolai e Javier che, per via della loro condotta, potrebbero abbandonare per sempre la scuola di Canale 5, perdendo così l’opportunità di far conoscere a quante più compagnie famose il talento che possiedono. I professori di danza hanno deciso di dare un provvedimento disciplinare molto serio ai due ballerini, che non riescono proprio a seguire le regole: Javier è sembrato quello più turbato perché, a suo dire, si comporterebbe sempre nel modo migliore; Nicolai si è invece giustificato dicendo di avere mal di testa e per questo si è svegliato tardi.

Anticipazioni Amici, perché Nicolai e Javier rischiano?

Il motivo per cui Javier e Nicolai dovrebbero essere punti con l’eliminazione è perché si sono svegliati tardi e non sono andati a lezione. Javier ha spiegato tutto a Talisa (anche lei potrebbe uscire per via del dolore al piede): “Io e Nicolai rischiamo l’eliminazione perché non abbiamo fatto lezione. Sono andato anche col dolore”. E poi su Nicolai ha detto: “Secondo me lui è matto”. Una frase, questa, dopo che il suo collega gli ha detto che lui in passato ha danzato con ben altre difficoltà: “Io ho ballato anche col dolore sotto ai piedi”.

News Amici 2020: Nicolai sempre più solo, le dure parole contro i “compagni”

Talisa non ci sta: “Questo non è giusto”. E Nicolai si isola sempre di più: “A me non piace nessuno dei ragazzi qui dentro. Non si salva nessuno. Ho sentito tutti parlare male di me in hotel per sbaglio. Una cosa è dire in faccia quello che si pensa, una cosa è dire che sono una brutta persona. Io non sono una brutta persona”. Oggi si è parlato anche del Coronavirus, e un medico ha risposto a tutte le domande dei concorrenti di Amici 19.