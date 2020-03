Amici Coronavirus: interviene medico su virus, animali domestici e vaccino

Coronavirus ad Amici 2020, interviene un medico: tutto quello che c’è da sapere sulla malattia e sulla diffusione

Anche ad Amici di Maria De Filippi non si è potuto evitare di affrontare la questione “Coronavirus“. È stata invitata una figura professionale, il medico Samantha Stabile, che ha spiegato a tutti i concorrenti quali regole devono essere seguite per limitare la diffusione del virus, se gli animali domestici possono trasmettere la malattia e se è stato realizzato un vaccino. I ragazzi si sono mostrati interessati e hanno posto svariate domande alla dottoressa, che ha saputo chiarire ogni loro dubbio. Loro hanno contatti con diverse persone, non sono completamente isolati, e quindi devono rispettare le norme di prevenzione corrette. Come tutti.

Regole da rispettare ad Amici 19 per il Coronavirus

Abbiamo visto le lacrime di Talisa per il dolore al piede, ma c’è stato anche un momento di grande informazione, durante il quale il medico Stabile ha spiegato agli allievi quello che sta accadendo in Italia e nel mondo: “Sono un medico. Voi siete entrati due settimane fa, quello che vi dirò non vi deve terrorizzare: c’è bisogno di seguire delle regole comportamentali per evitare la diffusione del virus. Ci deve essere la pulizia delle mani, che devono essere lavate per venti secondi con un prodotto che contenga il cloro”.

Amici ultime notizie: Coronavirus, animali domestici e mascherina

Ha poi parlato di quello che bisogna fare se si sospetta di esser stati contagiati e se gli animali domestici veicolano il virus: “Quando presumiamo di essere affetti da un ‘simil raffreddore’, dobbiamo utilizzare immediatamente la mascherina. Devo anche dire che gli animali domestici non diffondono il virus e nemmeno i pacchi dalla Cina. Bisogna prevenire senza allarmismo. Si diffonde in maniera molto veloce, ma diventa aggressivo quando ci sono delle patologie già esistente e se viene contratto dagli anziani. Per tutti gli altri, ha lo stesso decorso di un’influenza”.

Vaccino Coronavirus? Il medico risponde ai concorrenti di Amici

E per quanto riguarda il vaccino per il Coronavirus? Queste sono state le sue parole: “Stanno studiando un vaccino per limitare la diffusione del Coronavirus. Non diffondiamo il terrore e non ghettizziamo: questi due fenomeni sono peggio del virus”.