Javier e Talisa, la storia d’amore è ufficiale ma il Serale è un incubo: cosa succede

Amici, Talisa Ravagnani e Javier Rojas: la storia d’amore è ufficiale

Talisa Ravagnani e Javier Rojas hanno ufficializzato la loro storia d’amore ad Amici 19: finora si sono baciati, abbiamo visto lei avere dei forti dubbi sull’ex di lui e non sapevamo ancora se parlare di una frequentazione oppure di qualcosa di più. In realtà a toglierci i dubbi è stato il ballerino che dopo il racconto di un episodio accaduto durante il Serale ha pronunciato parole inequivocabili; per la precisione, Talisa si era detta sorpresa del fatto che durante la prima puntata tantissime persone le avessero chiesto se stesse con Javier: lui ha fatto intendere che è scontato sia così e che la gente si faccia tante domande. “Due persone che si baciano… stanno le telecamere…”, questo il commento del cubano. Che però ha molto altro a cui pensare.

Javier, critiche dure da Loredana Bertè e non solo: quanto rischia il ballerino

Se infatti Javier può cercare rifugio in Talisa non può dormire sonni tranquilli perché più di qualcuno ha espresso perplessità nei suoi confronti: “Non dimentico la sceneggiata della scuoletta – queste ad esempio le parole di Loredana Bertè – e per questo gli do un punto di meno. Per conquistarsi un punto pieno dovrà fare miracoli”. Gratuiti invece i giudizi di Rudy Zerbi: “Javier lo trovo noiosamente bravo: è bravo ma rischia di essere noioso”. Non siamo esperti di danza ma giudicare noioso il ballerino ci sembra a tratti assurdo. Più comprensibile invece il parere di Vanessa Incontrada che lo ritiene poco passionale: “Non mi sembra cubano, Javier non lo direi mai che è latino”. Dispiaciuta la reazione di Rojas, soprattutto dopo le parole di Zerbi: “Così non si vince il Serale…”. Caro Javier, ti sbagli di grosso: il pubblico è senz’altro con te, e la decisione finale non dipende da nessun altro.

Talisa, critiche anche per lei (nonostante l’infortunio): inizia l’incubo Serale ad Amici

Su Talisa i giudizi sono stati più tiepidi ma comunque difficili da digerire: Alessandra Celentano ad esempio ha sottolineato che “sicuramente è una bella ragazza”, quasi a voler intendere che è solo quello e nient’altro. Si tratta comunque di una nostra interpretazione che potrebbe essere smentita dai fatti nelle prossime puntate. Del parere opposto invece è Timor Steffens: “Io – queste le parole del maestro, ieri al centro dell’attenzione per una vecchia storia d’amore – l’ho sempre sostenuta perché penso sia un ragazzo con un grande potenziale. Oggi ho visto una donna e sono stato orgoglioso di lei. Talisa si era fatta male, la vecchia Talisa avrebbe detto ‘No, non ce la faccio’ ma oggi no. Ho ancora la pelle d’oca, sono orgoglioso, si sta evolvendo e sta crescendo come artista. Sta diventando una vera donna”. Tantissimi complimenti, anche se a noi sembra l’inizio di un incubo per i ragazzi: le critiche ricevute sia dalla Ravagnani sia da Javier non sono proprio leggere, e potrebbero metterli a dura prova.