Timor Steffens, la storia con Madonna ad Amici: la verità e con chi è fidanzato oggi

La storia di Madonna e Timor Steffens ad Amici: la battuta di Luciana Littizzetto al Serale

Al Serale di Amici 19 è spuntata fuori una notizia che forse non tutti voi sapevano: parliamo della storia d’amore tra Timor Steffens e Madonna che risale a molti anni fa, al 2014 per la precisione. Cosa c’entra la vita privata di Timor in una trasmissione come Amici? Con Luciana Littizzetto tutto è possibile: ospite della prima puntata del Serale, la comica infatti ha inscenato una sorta di corteggiamento nei confronti di Timor tra una battuta e l’altra, e nel suo sketch era proprio previsto questo richiamo alla Regina del Pop. Timor ovviamente ci ha riso su, anche se a quanto pare la storia con Madonna finì per volere della cantante e non sua.

Timor Steffens e Madonna sono stati insieme: com’è nata e finita la loro storia

Quello che sappiamo non è mai stato confermato dai diretti interessati: siamo a conoscenza del fatto che i due si sono conosciuti nel 2014 e che comunque si sono frequentati perché lui è comparso in varie foto con i figli di Lady Ciccone. A un certo punto però la stampa ha parlato di una rottura mentre i due erano in vacanza in Europa, e della loro storia non si è saputo più niente: si è passati subito a parlare dell’altro toy boy – così venne chiamato Timor per la sua giovanissima età rispetto alla Ciccone – della cantante. In che rapporti sono oggi? Non chiedetecelo perché anche su questo tutto tace.

Con chi è fidanzato oggi Timor Steffens? Le ultime news sul ballerino maestro di Amici

Timor è anche molto riservato, quindi non sappiamo assolutamente nulla sulla sua vita privata: il ballerino pubblica continuamente foto su Instagram ma non compare mai con donne o ragazze, quindi è probabile che sia single. Così com’è probabile che voglia tenere ben nascoste le sue frequentazioni. Ovviamente se ne sapremo di più vi aggiorneremo subito!