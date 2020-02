Serale Amici, Javier tradisce fidanzata con Talisa? Martina scoppia, l’ex spiega tutto

Amici Serale, Javier Rojas bacia Talisa Ravagnani e scoppia il putiferio: il ballerino è già fidanzato?

Tutto è accaduto nel giro di pochissimo tempo. Avevamo già avuto dei sospetti su Javier Rojas e Talisa Ravagnani in mattinata, e ve ne abbiamo dato subito comunicazione, ma oggi è arrivata la conferma: i due si sono baciati appassionatamente dimostrando con i fatti di piacersi. Alla ragazza sono stati attribuiti vari flirt, tra i quali quello con Skioffi (che però era uno scherzo), ma questo sembra essere quello più serio, visto che Talisa di notte ne ha parlato anche con Martina Beltrami. Soffermandosi proprio sulla ragazza con cui Javier stava assieme fino a poco tempo fa.

Martina Beltrami contro Javier al Serale di Amici: “Non credergli, bugiardo”

Talisa si è lamentata del fatto che Javier abbia passato “l’ultimo giorno al telefono con lei” e Martina si è detta per questo molto scettica. “Lui mi ha detto: ‘Sì, però l’ho lasciata’”, ha precisato la Ravagnani. “E come ha fatto a lasciarla se è qua?”, le ha chiesto la Beltrami. “Prima di quella chiamata si erano già lasciati – ha controbattuto la ballerina –. Però ha sprecato l’ultima sera stando al telefono con la sua ex fidanzata…”. “E allora non si lasciati”, queste le parole di Martina. “Sì, così mi ha detto e lo ha detto anche a Jacopo”, ha insistito Talisa. “No, non credergli: è un bugiardo”: così si è concluso il confronto che ovviamente ha infiammato il Web.

Serale Amici, l’ex di Javier interviene sulla polemica: si sono lasciati dieci giorni fa

Pochi minuti fa è intervenuta sul tradimento proprio la diretta interessata che su Instagram ha smentito di essere ancora fidanzata con Javier, ha dichiarato di aver trovato un nuovo ragazzo e ha ringraziato tutti per la premura: Javier insomma non ha tradito nessuno e potrà viversi la sua storia con Talisa senza sensi di colpa. Tanti auguri!