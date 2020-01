Javier Amici fidanzata, amore messo in dubbio: “Business”, risponde lei

Amici gossip, la ragazza di Javier interviene per proteggere la sua storia: una reazione inaspettata su Instagram

La fidanzata di Javier Rojas sta comparendo spesso sul profilo Instagram del chiacchieratissimo ballerino di Amici 19: non pubblicano solo foto molto tenere, con cui dimostrato quanta intesa ci sia fra loro, ma Solveig ha più volte anche interagito con alcuni follower. Non ha semplicemente risposto ai messaggi più carini, ma si è fatta sentire anche quando le hanno detto che l’amore che prova per Javier è una finzione, un modo per avere sempre gli occhi puntati addosso. C’è chi addirittura ha parlato di “business“: una parola, questa, che non è proprio piaciuta alla ragazza di Javier che, a sorpresa, ha detto la sua.

Javier e Solveig insieme solo per “business”? L’accusa e la risposta della ragazza

La sua fidanzata gli è sempre stata vicino, soprattutto nell’ultimo periodo, e ora ha difeso strenuamente il loro amore. Qualcuno ha scritto su Instagram questo messaggio: “Tutta pubblicità! La fidanzata solo pubblicità, come uomo vali zero”. La ragazza, leggendo queste parole, è prontamente intervenuta: “Spero davvero che tu possa trovare l’amore”. Secondo lei, dunque, chi critica la sua storia è perché non ha nessuna persona speciale al proprio fianco. Il detrattore ha infierito: “Tesoro, ho una vita appagante: amore, lavoro, tutto normale… Gli altri sono fidanzati e riservati. Lavoro in comunicazione e media: questi post sono solo business”.

Amici 2020 news, il difficile percorso di Javier Rojas

C’è stata anche una marea di messaggi per sostenere la coppia Javier–Solveig: “Ma cosa significa tutto ciò? Lascia in pace Javier, chi ha una vita davanti”. Ad Amici di Maria De Filippi, Javier sta facendo parlare molto, soprattutto dopo le sparate contro la produzione, gli insegnanti di ballo e i professionisti. Un brutto periodo, per lui, che pare adesso sia terminato: l’abbiamo visto in lacrime nel momento in cui si è scusato con tutti.