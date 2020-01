Javier fuori da Amici, fidanzata e reazioni: dopo il caos il ballerino ricomincia così

Amici 19, Javier Rojas con la fidanzata: così il ballerino supera il caos di queste settimane

Gli ultimi giorni ad Amici 19 sono stati davvero difficili per Javier Rojas a causa del suo comportamento che – come avrete visto senz’altro – ha deluso i professori e sconvolto il pubblico. In attesa di scoprire quale sarà il provvedimento disciplinare della commissione il ballerino sta passando un po’ di tempo con la fidanzata, di cui è follemente innamorato e con cui il rapporto sembra andare alla grande. Proprio con lei pare che Javier riesca a dimenticare le brutte emozioni vissute in questi giorni, la paura di dover abbandonare un sogno e la vergogna provata per le parole usate nei confronti del programma di Canale 5.

Javier dopo Amici, i messaggi d’appoggio e le scuse: il ballerino è pentito

Javier sembra davvero pentito, e lo è da molti giorni (ricordiamo che la registrazione della puntata è avvenuta a metà settimana e non ieri), come dimostrano i tanti messaggi dei fan che sta condividendo su Instagram: “Dopo queste scuse – questo uno dei tanti post condivisi – mi hai reso orgogliosa di te. Oggi ho visto il daytime ed ero rimasta un po’ delusa, però sapevo che te ne saresti reso conto dei tuoi errori… Siamo tutti esseri umani, non siamo perfetti, possiamo sbagliare ma l’importante è capire dove si sbaglia, e tu l’hai fatto… Orgogliosa di te, Sempre al tuo fianco”. E poi ancora: “Credo che Javier si sia scusato abbastanza per il suo comportamento, era stato ovviamente un comportamento dettato dai nervi e lo hanno capito tutti. Quindi direi basta e andiamo avanti”. Javier insomma sta ricevendo molto sostegno, e questo è bello perché capita a tutti di sbagliare; andare avanti come se nulla fosse successo però non sarà facile per tutto il pubblico perché scene come questa e accuse così forti forse non si erano mai viste né sentite durante la messa in onda del talent show.

Amici, il messaggio di Martina Beltrami dopo il caos in studio

A sostenere Javier anche Martina Beltrami che non ha certo bisogno di presentazioni: “Ma d’altronde chi non sbaglia mai? Ti voglio bene”, queste le sue parole. “Ti amo Marti”, questo il commento del ballerino di origini cubane che non sa più ormai come chiedere scusa. Sarà il suo comportamento a dimostrarlo a tutti nel corso delle puntate e fino al Serale. L’inizio comunque ci sembra molto positivo.