Amici Javier, il ballerino intimo con la fidanzata: tra i due innamorati arde la passione

Javier Rojas fidanzato, il ballerino di Amici è innamorato

Javier Rojas sembrava single fino al 2019 e invece i fatti non stanno così. Vi spieghiamo subito tutto. Fino alla fine dell’anno scorso non avevamo notato foto in cui il ballerino compariva assieme a una ragazza che potesse sembrare la sua fidanzata: difatti se date un’occhiata al Web vi accorgerete del fatto che lo danno tutti per single o lo ritengono eccessivamente riservato per venire allo scoperto. Da pochi giorni invece il ballerino di danza classica amatissimo da Alessandra Celentano ha iniziato a postare scatti che lo vedono assieme a una ragazza molto bella che sembra essere proprio la sua partner.

Amici, Javier presenta a tutti la fidanzata: il 2020 parte col botto

Scriviamo “sembra” perché vogliamo essere cauti al riguardo ma in realtà siamo sicuri che il ballerino di Amici di Maria De Filippi sia fidanzato con lei; nelle foto che vedete qui di seguito infatti si scambiano un bacio e compaiono in atteggiamenti intimi. Per qualcuno di primo acchito potrebbe essere uno scatto artistico ma no, non è così: date un’occhiata ai commenti e vedrete che tutti credono che siano fidanzati, e pensate tra l’altro al fatto che lui non ha smentito nulla. Anzi una sua frase scritta a commento della seconda foto – “Grazie di essere entrata nella mia vita” – vi eliminerà ogni dubbio. Lei è una fotografa bellissima: ha un profilo pieno di foto – quello taggato proprio da Javier -, e sembra aver stregato il cuore del ballerino.

Il futuro di Javier ad Amici 19: Serale assicurato per il ballerino

Ballerino che tra l’altro quest’anno vivrà un sogno meraviglioso anche professionalmente, perché ad Amici 19 gli saranno aperte senza ombra di dubbio le porte del Serale: Javier è stato fortemente voluto dagli insegnanti, e non c’è stata una volta in cui sia stato seriamente messo in discussione. Ne sarà felice lei che potrà goderselo in televisione fino alla fine di maggio, quando forse vincerà anche il premio di categoria!