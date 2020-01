Anticipazioni Amici, puntate di fuoco: Maria salva Valentin, sfide e provvedimenti

Amici anticipazioni: provvedimento disciplinare per Javier Rojas

Puntate movimentate quelle che vedremo ad Amici nella prossima settimana, visto che Javier Rojas sarà ancora al centro dell’attenzione per quanto accaduto questa settimana e per i provvedimenti che la commissione non ha ancora annunciato ma che ovviamente saranno presi. Ne siamo certi perché Stash Fiordispino e Rudy Zerbi volevano eliminarlo mentre tutti gli altri, fatta eccezione per Timor Steffens che non ha fatto cenno a punizioni, hanno parlato di possibili provvedimenti (ma crediamo che anche Timor sia più che d’accordo).

Javier in sfida? Forse altri provvedimenti per il ballerino

Cosa ne sarà di Javier? Dalle anticipazioni non si evince nulla perché in studio in realtà si è dato spazio al torneo dei migliori dopo l’ingresso della commissione dei dodici e la decisione sull’eliminazione; è da mettere in conto comunque un serio provvedimento disciplinare che si spera non sia la solita sfida, visto che non servirebbe a niente: Javier è un talento indiscutibile e la commissione dovrebbe trovare altri modi per fargli capire che il posto in cui sta non è una “scuoletta”.

Amici anticipazioni: Maria salva Valentin, il gesto dopo la decisione su Javier

Nelle prossime puntate vedremo anche Maria prendere posizione sulla punizione assegnata a Valentin Alexandru, e in questo ci sentiamo di sottolineare che il gesto della De Filippi è stato molto importante: dopo i motivi assurdi addotti su Javier sarebbe stato assolutamente ingiusto se Valentin, ritenuto tra l’altro un talento alla pari di Javier nella danza latino-americana, non si fosse esibito. Certo se tutti in questa scuola iniziassero a rispettare delle semplici regole, anche a fronte dei tanti benefici e vantaggi che hanno rispetto ai loro pari, tante polemiche inutili si potrebbero evitare. Ovviamente non è finita qui.

I migliori della settimana dalle ultime news su Amici

Ricorderete tutti infatti che deve concludersi il torneo dei migliori. Alla fine si esibiranno tutti tranne Martina, che era senza voce, e Javier per i motivi che tutti potete immaginare; non è chiaro dalle anticipazioni del Vicolo delle News se Valentin abbia potuto concorrere come gli altri perché le talpe parlano semplicemente del fatto che “si è potuto esibire” senza specificare altro. Sappiamo dal Vicolo che i migliori saranno Federico, Giulia, Francesco, Nyv e Karina mentre tra i peggiori si piazzeranno Skioffi e Devil Angelo. Come si svilupperanno queste puntate? Restate con noi perché vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più!