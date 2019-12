Quanto guadagnano i concorrenti di Amici: cosa sapere sugli allievi

Concorrenti Amici di Maria De Filippi, cosa assicura il programma agli allievi

Come ben sapete, partecipare ad Amici di Maria De Filippi non consente ai ragazzi di lavorare neanche part-time; non che interessi a chi sta inseguendo un sogno così bello in un programma che è un fiore all’occhiello di Mediaset ma è chiaro che più di qualcuno si sia chiesto più volte come e dove vivono i concorrenti di Amici di Maria De Filippi quando non sono a scuola e come fanno a sostenersi. La risposta è semplice: il talent show di Canale 5 assicura a ballerini e cantanti vitto e alloggio in strutture apposite oltre a un piccolo stipendietto di cui non sappiamo l’ammontare.

Quanto si guadagna ad Amici? Uno stipendietto per cantanti e ballerini

Sì, avete letto bene: non solo vitto e alloggio ma anche una somma da spendere per i propri bisogni, che possono essere ricariche, vestiti e così via. Non avendo contatti col programma non possiamo dirvi nient’altro ma è certo che gli allievi di Amici guadagnino qualcosa perché è stata proprio Maria De Filippi a dirlo nella 17esima edizione, quando i ragazzi furono puniti e mandati a pulire le strade di Roma; in quell’occasione la conduttrice fece notare come la loro fosse davvero una bella opportunità proprio perché potevano permettersi di studiare liberamente senza dover sostenere in alcun modo altri tipi di spesa.

Amici di Maria De Filippi, il guadagno vero è un altro

Non chiedetevi però “quanto guadagnano i ragazzi di Amici” ma pensate soprattutto al fatto che il loro guadagno non si misura, non per il momento almeno, in denaro: cantanti e ballerini hanno la possibilità di seguire corsi sulle loro materie e non solo, di conoscere grandi personalità della musica e della danza, di incontrare volti nazionali e internazionali di immenso prestigio; insomma si trovano a vivere in un contesto che arricchisce la loro anima, accresce il loro talento, apre le loro menti e permette di costruire davvero una carriera con sacrificio. Lo stipendietto è utile, certo, ma è tutto il resto in realtà a contare.