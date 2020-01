Amici: Javier in lacrime si scusa, Celentano come non l’abbiamo mai vista

Ultime notizie Amici 19: la decisione di tutti i professori su Javier, la Celentano sorprende

Il caso “Javier Rojas” è giunto a una conclusione: il ballerino di Amici 2020 resterà nella scuola per volere dei professori, che non l’hanno eliminato per via del suo talento. Questo significa che, se al posto suo si fosse trovato un concorrente meno talentuoso, sarebbe stato eliminato seduta stante. Soprattutto Alessandra Celentano ha sorpreso, visto che è sempre stata fin troppo drastica in passato nei confronti di alcuni ex allievi: con Javier ha invece cambiato atteggiamento e ha deciso di non eliminarlo per via delle parole poco carine spese contro la produzione, i professori e i ballerini professionisti. Concordi con la Celentano, gli altri insegnanti di danza.

Alessandra Celentano protegge Javier, ma lo mette in guardia da sé stesso

Quest’oggi Alessandra Celentano ha voluto incontrare Javier, al quale ha detto queste parole precise: “Non stiamo qui per darti una punizione, essere te stesso è la tua punizione. L’unica cosa che ti ha salvato è il tuo talento. Dovrai fare l’esame di sbarramento come tutti gli altri”. Javier, con le lacrime agli occhi, ha chiesto scusa a tutti. È davvero pentito e, con tutta probabilità, non assisteremo più a uno sfogo del genere.

Il messaggio di scuse di Javier Rojas dopo Amici

Javier ha scritto su Instagram: “Qualunque cosa tu abbia fatto non può essere annullata ma puoi continuare a lavorare sodo, fai del tuo meglio per risolverlo. Potrebbero volerci mesi, potrebbero volerci anni, ma finché c’è respiro nel tuo corpo, c’è la possibilità di rinediare a quello che hai fatto!”. Da oggi cambierà atteggiamento: “Sarà lento e difficile ad alcuni non importerà e altri diranno che ne vale la pena. Se ti preoccupi delle persone che ferisci, non puoi scappare, ciò provocherebbe solo più dolore. Devi essere gentile e umile con tutti e con te stesso. Grazie Amici per l’opportunità”.