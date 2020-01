Amici, Skioffi e Talisa intimi in video: l’amore travolge la coppia

Talisa Ravagnani e Skioffi stanno insieme, ad Amici 19 continua la storia d’amore

Nessuno avrebbe mai immaginato che Talisa Ravagnani e Skioffi si sarebbero messi insieme, e infatti la notizia del loro fidanzamento dopo i primi mesi di Amici 19 ha sorpreso un po’ tutti. Anche perché lui sembrava aver messo gli occhi non sulla ballerina, che comunque è davvero bella, ma su Giulia Molino: questo almeno è ciò che una divertita Maria De Filippi ci aveva fatto intendere durante una diretta. L’amore però arriva quando meno te l’aspetti, ed è così che ci troviamo a scrivervi ancora una volta di loro: Skioffi e Talisa non si sono lasciati, la loro storia va a gonfie vele e la complicità si percepisce anche dal Pc.

Amici 19, Skioffi balla con Talisa nell’ultimo video pubblicato su Instagram

L’ultimo video vede lui e la ballerina particolarmente intimi mentre accennano insieme dei passi di danza; a pubblicare il filmato è stato Skioffi che è lo stesso che ha annunciato, sempre tramite un video, l’inizio della sua relazione con Talisa. Sul profilo Instagram della Ravagnani invece non c’è nulla: non che vogliamo mettere in discussione il trasporto provato dalla ballerina per il cantante ma sarebbe bello che qualche dichiarazione arrivasse anche da lei (che però ha un carattere diverso, diciamolo).

Talisa e Skioffi insieme al Serale? Una coppia fortunata

Entrambi tra l’altro sono pure molto fortunati perché sarà difficile che non avranno accesso al Serale, o meglio impossibile: Skioffi ha superato le polemiche dell’inizio del programma e lei gode del parere favorevole almeno di Timor Steffens e Veronica Peparini; staremo a vedere a questo punto se saranno messi nella stessa squadra, anche se è quasi certo perché rappresentano due materie diverse, e la produzione non è così cattiva da separarli. Nel frattempo, cari Talisa e Skioffi, continuate pure a ballare: le coppie d’innamorati ci piacciono!