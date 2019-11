Skioffi Amici, divampa la polemica su Yolandi: il rapper risponde dopo le proteste

Amici, Skioffi ignora le polemiche sulla sua musica

La polemica scoppiata su Skioffi di cui vi abbiam parlato non appena abbiam saputo di ciò che stava succedendo su Twitter e sui profili social di Amici di Maria De Filippi è divampata nel Web e non accenna a placarsi. Ci aspettavamo una risposta da parte del diretto interessato ma questa sembra non arrivare ancora, forse perché la redazione ha preferito non farlo esporre prima della registrazione di venerdì che noi vedremo sabato. Ciò che vediamo su Instagram al momento sono soltanto video in cui Skioffi è assieme agli amici di quest’edizione e cerca di prendere il meglio da un’esperienza che potrebbe cambiargli la vita.

Skioffi ad Amici: il rapper felice con i suoi nuovi compagni

Skioffi sembra essersi integrato bene con i suoi compagni: il rapper ha taggato nelle sue storie alcuni dei protagonisti di quest’edizione – parliamo di Jacopo Ottonello, Francesco Bertoli e Federico Pietrucci -, ha condiviso una foto di gruppo e non ha fatto minimamente cenno alle polemiche esplose in rete; a esporsi è stata invece la pagina ufficiale dei fan del cantante che ha citato tanti pezzi in cui sono scritte strofe molto pesanti ma che nessuno ha però criticato finora. Sulla stessa pagina si legge che stasera chi la gestisce – presumiamo non Skioffi che non dovrebbe poter parlare delle dinamiche relative al talent show – dirà qualcosa in merito a ciò che sta succedendo in queste ore.

News Amici di Maria De Filippi: cosa succederà a Skioffi?

Al momento non possiamo dirvi nulla di certo su ciò che accadrà a Skioffi ad Amici perché la produzione non si è esposta sul rapper e probabilmente lo farà il prossimo venerdì durante la registrazione, anche solo per calmare gli animi che potrebbero accendersi ancor di più se il cantante entrerà nella scuola per volere di Rudy Zerbi (ricordiamo che il suo giudizio è sospeso e che si sta giocando il posto con Gabriele). Se e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.