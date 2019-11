Classe Amici 2019/2020, chi sono i concorrenti: elenco ballerini e cantanti

Amici 2019/2020 classe, i concorrenti della nuova edizione sono stati scelti

Amici di Maria De Filippi ha la sua classe, ed è anche più numerosa rispetto a quanto ci si aspettasse. La formazione è avvenuta nel corso di casting che non sono stati trasmessi in televisione e che hanno visto partecipare come selettori alcuni dei concorrenti delle vecchie edizioni: Alberto Urso, Giordana Angi, Irama ecc. Vi ricordiamo che il numero di cantanti e ballerini di partenza è aumentato: il totale dei concorrenti è infatti passato a 17, e se 15 sono stati scelti subito 2 invece hanno avuto inizialmente un giudizio non del tutto positivo, nel senso che i commissari non erano certi delle loro possibilità. Veniamo subito al dunque.

Chi sono i ballerini di Amici 19: elenco nomi e cognomi

I ballerini di Amici 19 sono stati giudicati dai tre insegnanti di ballo Timor Steffens, Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Vediamo subito chi sono:

Alioscia Grossi

Chi sono i cantanti di Amici 19: elenco nomi e cognomi

I cantanti di Amici 19 sono invece stati giudicati da Anna Petrelli, Rudy Zerbi e Stash Fiordispino; non ci sarà invece Alex Britti. Ecco chi sono:

Gaia Gozzi; Giulia;

Classe Amici di Maria De Filippi: grandi talenti con ottimi background

La classe di Amici è dunque partita quasi al completo a differenza degli altri anni, e il talento sembra aver raggiunto livelli davvero alti già all’inizio. Ci sono ex di X Factor, ragazzi che hanno curriculum e background di tutto rispetto alle spalle e che quindi sanno più o meno come impostare il loro percorso in un talent show e in una classe come quella di Amici. Vedremo chi arriverà fino alla fine al Serale.