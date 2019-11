Skioffi di Amici travolto dalle polemiche, il pubblico furioso chiede l’espulsione

Amici 19 Skioffi: la polemica infuria sul possibile nuovo concorrente

Doveva essere una puntata come tante, o meglio come le prime in cui si presenta la classe e si sogna in grande assieme ai ragazzi dell’edizione appena iniziata, ma quella di Amici 19 è stata una prima puntata che rischia di restare nella storia del talent show di Canale 5. Non tutti infatti conoscevano Skioffi, uno dei ragazzi su cui il giudizio è stato sospeso da Rudy Zerbi, e non tutti immaginavano che qualcuno – anzi parecchi – avrebbe avuto da ridire sulla sua presenza in un talent show con un target piuttosto giovane. L’incredibile è successo e Skioffi è stato travolto dalle polemiche; assieme a lui anche tutto il programma, accusato da più parti di aver dato una possibilità così importante a un ragazzo che in passato ha scritto brani molto discutibili.

Skioffi, il pubblico di Amici in rivolta: la polemica già un anno fa

Il testo che sta circolando in rete si chiama Yolandi ed effettivamente contiene delle strofe esplicite e dai contenuti violenti che preferiamo non riportare; per rendere l’idea vi diciamo che Letteradonna.it, dunque un sito prettamente al femminile, nel 2018 scriveva questo del rapper: “I testi di Skioffi e la canzone che giustifica il femminicidio. ‘Le tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi’, ‘non parlare brutta ca…a’ sono le sue espressioni più gentili. Lui è un rapper ascoltato da migliaia di adolescenti e suoi brani sono zeppi di violenza”. L’articolo è ancora reperibile in rete ed è una forte denuncia al cantante e ai brani che ha scritto. Inutile dirvi che la polemica è divampata su Twitter e che si sta diffondendo su tutti i profili social della trasmissione.

Le opinioni su Skioffi: il rapper difeso e accusato sui social network

In realtà ci sono alcuni che stanno difendendo il rapper sottolineando che i suoi testi sono cambiati; numerose anche le accuse a chi lo sta insultando senza permettergli di spiegarsi:

Va beh raga visto che siete tutti sconvolti dalle vecchie canzoni di Skioffi ve ne lascio alcune recenti così capite che ha cambiato stile.

Ringraziatemi dopo #Amici19 pic.twitter.com/wa2aLpnk23 — 🌏💫 (@iointerra) November 16, 2019

Sto cercando di trattenermi dal non incazzarmi perché insultate skioffi senza conoscerlo e capire cosa c’è dietro i suoi testi e perché scrive quelle cose (tbt tra i due spero in gabriele che preferisco) #amici19 — Gıơཞgıa ☾ (@_Laurainbow) November 16, 2019

#Amici19 quello che sto leggendo su @skioffi è di una cattiveria assurda,

ormai in sto paese nessuno può raccontare o dire cose diverse dal normale che subito viene etichettato come malato. sto paese è una merda. — unlucky 🙁 (@verysadbro) November 16, 2019

Non possiamo nascondervi però che i commenti negativi ad occhio sembrano di gran lunga maggiori e sono carichi di disgusto nei confronti della trasmissione e del ragazzo che secondo alcuni dovrebbe essere eliminato:

Amici è un programma per giovani. Nn ha bisogno della visibilità data dalle polemiche. Nn ha bisogno di questo trash perché nn è trash è solo una cosa grottesca. Nn ha bisogno di uno come Skioffi. Lo avete portato nel day time. Ecco, sabato, gentilmente, eliminatelo. #Amici19 — Lucrezia (@LucreziaMancin) November 16, 2019

Vabbè l'unico ragazzo che mi piaceva era Skioffi, adesso scopro che scrive testi raccapriccianti e volgari in una maniera impressionante.#Amici19 pic.twitter.com/rsPpFBPNIF — Giada♀️🏳️‍🌈 (@giadanajarro) November 16, 2019

Ok che ognuno scrive i testi che vuole ma avere skioffi ad amici con quei testi che verranno ascoltati da ragazzin* tredicenni non mi sembra adatto eh #Amici19 — Nome 🏳️‍🌈 🇮🇹 (@maryfreegirl96) November 16, 2019

Vabbè io mi aspetto prima di subito un comunicato da parte di #Amici19 che annulla la possibilità di far entrare Skioffi. Uno che scrive testi tanto violenti soprattutto nei confronti delle donne non deve stare in nessun programma televisivo https://t.co/2Pr4d50y7u — ||-//SaRa_22🐬🐬🖤💙 (@narutrix_23) November 16, 2019

Raga sono scioccata per skioffi, la canzone che ha cantato oggi mi era anche piaciuta #Amici19 pic.twitter.com/ehctqrIVt8 — MusicAddicted🎼🎶 (@sweetbabygiuls) November 16, 2019

I testi scritti da Skioffi sono effettivamente molto violenti ma invitiamo il pubblico a pensare al mondo di ogni ragazzo, a cosa significa la musica per chi la produce, al contesto e al motivo che spinge a scrivere e alle tante variabili che possono aver influenzato Skioffi. Giusto insomma prendere posizione contro certi testi ma è altrettanto importante che il cantante possa dire la sua e che il programma non venga accusato di incentivare la diffusione di certi messaggi perché Amici ha sempre insegnato il rispetto, la tolleranza, l’accettazione e l’apertura nei confronti delle diversità. Bisogna evitare in tutti i modi insomma il linciaggio e aspettare o un comunicato o un chiarimento che si spera arriverà nella prossima registrazione. Ricordiamo inoltre che si tratta di ragazzi giovani che inseguono un sogno, non di assassini o serial killer. Vi lasciamo intanto a un video che mostra la reazione di Skioffi alla sospensione del giudizio da parte di Rudy Zerbi: